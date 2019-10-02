مؤيدو ليبرا من فيسبوك يخشون أن تتلوث صورتهم بين المنظمين

تام شمس - الأربعاء 2 أكتوبر 2019 01:36 مساءً - فيزا وماستر كارد وباي بال وسترايب غير متأكدين مما إذا كانوا يرغبون في أن يصبحوا مشاركين مدفوع لهم في عملة ليبرا الرقمية من فيسبوك.

فحسبما ذكرت بلومبرغ يوم ٢ أكتوبر نقلًا عن "أشخاص على دراية بالأمر"، فإن عمالقة الدفع الأربعة لديهم تحفظات على الخطط.

مصادر: فيسبوك "بالغ في بيع" الدعم التنظيمي

شكلت الشركات جزءًا من المجموعة التي قالت في البداية إنها ترغب في أن تكون بمثابة عُقد لليبرا، وذلك مقابل رسم قدره ١٠ ملايين دولار.

ومنذ ذلك الحين، أثارت ليبرا رد فعل كبير من جانب المنظمين في جميع أنحاء العالم، ويشارك الأربعة الآن في مخاوفهم من أن سمعتهم قد تعاني. وقد لخصت بلومبرغ تعليقاتهم:

"يعتقد المسؤولون التنفيذيون في شركات الدفع أن فيسبوك قد بالغ في بيع مدى ارتياح المنظمين للمشروع ويشعرون بالقلق إزاء التصور بأن الشبكة الاجتماعية لم تتصرف بمسؤولية في مناطق أخرى." Advertisements

سترايب تبدد شائعات التحول

تأتي المشكلة الأخيرة قبل إجراء فيسبوك لحفل التوقيع في سويسرا، وهو المقر المستقبلي للقيم على ليبرا - رابطة ليبرا.

وسيعزز الحدث، الذي قالت المصادر نفسها إنه يمكن أن يحدث يوم ١٤ أكتوبر، التزامات الأعضاء المحتملين.

ومتحدثًا إلى بلومبرغ، بدا أن متحدثًا باسم سترايب ينكر حدوث أي مشاكل بين الشركة وفيسبوك، مضيفًا:

"لم يتغير شيء مع مشاركتنا مع ليبرا منذ أن بدأنا المشاركة."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن المنظمين السويسريين أنفسهم قد عبروا مؤخرًا عن مخاوفهم بشأن فيسبوك، ولكن هذه تتعلق بالخصوصية وأقل فيما يتعلق بأنشطة ليبرا أو اختصاصها.