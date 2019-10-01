شركة استثمار العملات المشفرة "كيه آر ون" ترجع الفضل لشبكة كوزموس على أرباح قدرها ٥,٦ ​​ملايين دولار في النصف الأول من عام ٢٠١٩

تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 09:56 مساءً - سجلت شركة "كيه آر ون" الأوروبية للاستثمار في الأصول الرقمية أرباحًا بقيمة ٥,٦ ملايين دولار للنصف الأول من العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، ويرجع ذلك أساسًا إلى إطلاق شبكة كوزموس.

عوائد عالية من السوق الصاعدة في النصف الأول من ٢٠١٩

في تقرير نُشر على بلومبرغ يوم ٣٠ سبتمبر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "كيه آر ون"، جورج ماكدونو، أن محفظة الشركة ارتفعت في النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث ارتدت بيتكوين (BTC) من مستوى منخفض بلغ ٣٢٠٠ دولار في أواخر عام ٢٠١٨ إلى أكثر من ١٣٠٠٠ دولار في منتصف عام ٢٠١٩.

ووفقًا للتقرير، بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من عام ٢٠١٩ ما يعادل ٤٥٦٧٩٧٥ جنيهًا إسترلينيًا (٥,٦ ملايين دولار)، والذي كان مدفوعًا في المقام الأول بالإطلاق الناجح لشبكة كوزموس، التي تعتبر واحدة من أنجح استثمارات "كيه آر ون" حتى الآن.

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إيرادات من امتلاك ATOM

أنتجت إستراتيجية الشركة الخاصة بالحصول على توكن كوزموس (ATOM) عائدًا شهريًا كبيرًا، قيل إنه تم الاعتراف به في إيرادات بلغت ١١٦٧٨٨ جنيه إسترليني (١٤٣٦٢١ دولارًا) على مدار فترة الثلاثة أشهر ونصف الشهر التي تلت إطلاق كوزموس في ١٤ مارس ٢٠١٩.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، تدعي شبكة كوزموس بأنها "إنترنت من شبكات بلوكتشين"، حيث تعمل كوسيط بين شبكات بلوكتشين المختلفة. وبحسب ما ورد أصبحت كوزموس الأولى في سلسلة من سلاسل إثبات الحصة (PoS) التي طورتها شركة تيندرمينت التي مقرها كاليفورنيا.

وفي هذا الإعلان، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "كيه آر ون" عن ثقته في سلاسل إثبات الحصة بما في ذلك بروتوكول قابلية التشغيل المتداخل لبلوكتشين "بولكادوت" وديفينيتي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات ستولد تدفقات نقدية جيدة. وعلى هذا النحو، تشير التقارير إلى أن "كيه آر ون" تشارك مع كومنولث لابز، وهي شركة ناشئة تقوم ببناء نظام لأي شخص للمشاركة في إدارة الشبكات اللامركزية، وإيدج وير، التي يقال إنها تبني على بولكادوت.