موظفون سابقون في جي بي مورغان وإنتل وترستوكن يطلقون عملة مستقرة

تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 09:56 مساءً - تطلق غلوبال كارنسي غروب (GCO) عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدولار الأمريكي، يطلق عليها اسم الدولار الأمريكي الرقمي (USDD).

ففي بيان صحفي صدر يوم ١ أكتوبر تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، أعلنت GCO عن إطلاق USDD، وهي عملة مستقرة جديدة مرتبطة بالدولار الأمريكي. وقالت المنظمة، وهو مشروع جديد يقوده موظفون سابقون في جي بي مورغان وإنتل وتست كوين، إنها تخطط لإتاحة نموذج عملة مستقرة لشبكة عالمية من الشركاء، للتركيز على إمكانية أن ينتقل المستخدمون النهائيون بين العملات المشفرة والأوراق المالية.

وقال الفريق الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا له، إنهم قرروا إطلاق المؤسسة "للتركيز على سد الفجوة بين التمويل التقليدي واللامركزي". وأضاف جو فيلانيكاران، الرئيس التنفيذي لشركة GCO:

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"نحن متحمسون لتقديم عملة مستقرة توفر عملة رقمية من الدرجة المؤسسية للمتداولين العاديين. وقد شرعنا في جعل فوائد بلوكتشين متاحة للجميع، وهي رؤية أكبر من أي شركة واحدة. ويسرنا أن نصدر USDD ونفتح شبكة GCO على الشركاء المؤسسين في جميع أنحاء العالم."

كما صرح فيلانيكاران كذلك أنه بفضل شعبية العملات المستقرة مثل USDC وGUSD، يدرك المستثمرون الآن مدى أهمية الضمانات في مساحة بلوكتشين، مضيفًا: