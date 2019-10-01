باينانس ريسرش: باكت هي "عامل مساهم" في هبوط بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 03:52 مساءً - تدعم أحدث الأبحاث التي أجرتها بورصة العملات المشفرة الرائدة باينانس النظرية القائلة بأن إطلاق منصة التداول المؤسسي باكت تسبب جزئيًا في انخفاض بيتكوين بنسبة ٢٠٪.

وفي الإصدار الأخير من النظرة عامة على الأسواق، حددت باينانس ريسرش، وهي ذراع التحليلات في البورصة، إطلاق باكت باعتباره الحدث الرئيسي الذي حدث قبل انخفاض أسعار بيتكوين مباشرة الأسبوع الماضي.

باينانس: باكت هي "عامل مساهم" في هبوط بيتكوين

حسبما ذكر كوينتيليغراف، قامت باكت لأول مرة بتسويق عقود بيتكوين بعد ضجة كبيرة يوم ٢٣ سبتمبر. وبعد ثلاثة أيام، انخفض سعر بيتكوين مقابل الدولار من حوالي ١٠٠٠٠ دولار إلى أقل من ٨٠٠٠ دولار.

وكان المعلقون غارقين في العرض الذي شهد نشاط تداول ضئيل على الرغم من أن المديرين التنفيذيين يعدون بفتح أسواق بيتكوين. ولخص بحث باينانس:

"تم ترشيح باكت من قبل العديد من" مراقبين العملات المشفرة "كقناة أساسية إضافية لجلب التدفقات المؤسسية الكبيرة إلى أسواق العملة والأصول الرقمية المشفرة. ومن المؤكد أنها قد لا تزال تفعل ذلك في المستقبل، كما يتضح من البداية البطيئة لعقود بورصة شيكاغو التجارية والتقاطها بعد ذلك في أحجام التداول. وعلى المدى القصير، يبدو أن بداية باكت المخيبة للآمال كانت عاملًا مساهمًا في انخفاض الأسعار مؤخرًا." Advertisements

جي بي مورغان يسلط الضوء على المخاطر

يعتمد الحكم على نتائج مماثلة من مصادر خارج مجال العملات المشفرة. وفي الأسبوع الماضي، كان جي بي مورغان هو من كان غير متأثر، ولكن قد لا تكون الأحجام هي المسؤولة. حيث ذكر تقرير من ٢٧ سبتمبر نقلته بلومبرغ:

"قد يكون إدراج العقود الآجلة التي تمت تسويتها فعليًا (والذي يمكّن بعض المالكين عملات بيتكوين المادية، مثل القائمين بالتعدين لتحوط ممتلكاتهم) ساهم في انخفاض الأسعار مؤخرًا، بدلًا من انخفاض أحجام التداول الأولية".

وفي تطور مثير للسخرية، وافقت باكت من بعض النواحي على تأثيرها على السوق. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت الشركة انخفاض سعر بيتكوين بأن "السعر يتكشف أمام أعيننا".

وقبل ذلك، أخبر مدير العمليات التنفيذي آدم وايت وسائل الإعلام الرئيسية أن باكت تأمل في أن تساعد العقود الآجلة في اكتشاف الأسعار على المدى الطويل.