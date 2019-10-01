لجنة تداول عقود السلع الآجلة تتهم مقيمًا أمريكيًا بتهمة الاحتيال بعملة بيتكوين بقيمة ٧ ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 03:52 مساءً - اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) أحد سكان الولايات المتحدة بالاحتيال ذي صلة ببيتكوين بقيمة ٧ ملايين دولار.

وفي بيان صحفي رسمي نُشر يوم ٣٠ سبتمبر، كشفت الجهة التنظيمية أن جون باري تومبسون من إيستون بولاية بنسلفانيا، متهم "بتقديم تمثيلات كاذبة عن قصد أو بتهور للعملاء فيما يتعلق بشراء عملات بيتكوين المزعوم بقيمة تزيد على ٧ ملايين دولار."

"عن قصد أو بتهور"

تزعم الوثيقة الرسمية أنه - على عكس ادعاءاته - لم يكن لتومبسون أو لشركة تابعة له ملكية أو سيطرة على عملات بيتكوين التي تعهد بتسليمها إلى عميلين.

وتدعي الوكالة أنه بعد تلقي أموال العملاء، أرسل تومبسون جميع الأموال تقريبًا إلى بعض الجهات الخارجية. ولم يتم تسليم عملات بيتكوين المزعومة للعملاء وكذلك لم تتم حماية أموالهم كما وعد.

يتم اتهام تومبسون أيضًا بأنه كذب على العملاء بشأن موقع عملات بيتكوين، والأسباب التي لم تكتمل بها المعاملة، وحالة أموالهم.

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وقد عُرضت القضية على المحكمة فيما يتعلق بفريق عملات إنفاذ العملات الافتراضية التابع للجنة تداول عقود السلع الآجلة.

وتسعى الوكالة إلى الرد، والانسحاب، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التجارة والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد جميع الانتهاكات الأخرى لقانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول عقود السلع الآجلة.

استئصال المحتالين أمر "أساسي" لتعزيز تطوير العملات المشفرة

أصدر مدير إنفاذ القانون جيمس ماكدونالد في لجنة تداول عقود السلع الآجلة بيانًا يتعلق بالقضية، مشيرًا إلى أن:

"استئصال سوء السلوك المتعلق بالأصول المشفرة أمر ضروري لتعزيز التطوير المسؤول لهذه المساحة الناشئة. وستواصل اللجنة العمل على محاسبة المحتالين، وعند الاقتضاء، العمل بالتوازي مع زملائنا المكلفين بإنفاذ القانون الجنائي."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فقد نشأ جدل أخير حول لجنة تداول عقود السلع الآجلة بسبب ادعاء "ليدجر إكس" بأن رئيس الوكالة السابق، كريستوفر جيانكارلو، أعاق الموافقة على تسجيلها المعدل لمنظمة مقاصة المشتقات المالية بسبب التحيز الشخصي ضد الرئيس التنفيذي لشركة ليدجر إكس "بول تشو".