تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 02:41 مساءً - تعرضت شبكة بيتكوين (BTC) لاضطرابات جديدة يوم ٣٠ سبتمبر، في حين ظهرت أدلة على أن حريقًا قد دمر منصات تعدين بقيمة ١٠ ملايين دولار.
مقطع فيديو يظهر حريق مزرعة تعدين بيتكوين المزعوم
ووفقًا لمارشال لونغ، أحد أوائل القائمين بتعدين بيتكوين النشطين، بدأ حريق مركز البيانات العملاق التابع لشركة التعدين Innosilicon يوم الاثنين. ولا تزال التفاصيل قليلة، ولكن ظهر مقطع فيديو يظهر أن الأجهزة تواصل العمل رغم أن النيران مشتعلة.
وأضاف دوفي وان، الشريك المؤسس لشركة بريفينت فنتشرز القابضة للأصول المشفرة، أن القيمة الإجمالية للمعدات المعنية بلغت حوالي ١٠ ملايين دولار.
وفي وقت كتابة المقالة، لم تصدر Innosilicon أي تعليقات عامة، سواء بشكل رسمي أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
معدل الهاش يكافح بعد الارتفاعات
كان المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي يسرعون في بث المخاوف من أن الحريق كان السبب في الانخفاض المبلغ عنه في معدل هاش بيتكوين.
ففي اليوم الذي حدث فيه، انخفضت تقديرات طاقة الحوسبة الشبكية المشاركة في معاملات المعالجة من ٨٦ كوينتيليون هاش في الثانية إلى ٨٢ كوينتيليون هاش في الثانية.
ولكن حسبما ذكر سابقًا، فإن تقديرات معدلات الهاش لا توفر سوى رؤية محدودة لصحة بيتكوين العامة. وفي الأسبوع الماضي، بدا أن الرسوم البيانية الفنية تجاهلت على نطاق واسع ما بدا أنه انخفاض بنسبة ٤٠٪ في سعر الهاش.
وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فإن موسم الأمطار في مقاطعة سيتشوان بشمال غرب الصين قد تسبب في كارثة لمزرعة تعدين بيتكوين واحدة على الأقل في ٢٠ أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مزرعة تعدين بقيمة ١٠ ملايين دولار يتحمل اللوم لتذبذب معدل الهاش لبيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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