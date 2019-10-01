المحكمة تأمر شركة العملات المشفرة المزعومة "لونغفين" بدفع غرامة قدرها ٦,٧ ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 08:38 صباحاً - أمرت المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك شركة لونغفين المزعومة للعملات المشفرة بدفع ما مجموعه ٦٧٥٥٨٤٨ ملايين دولار كعقوبات.

الحصول على مؤهل زائف لتقديم عرض A+ منظم

يوم ٣٠ سبتمبر، أعلنت هيئة لأوراق المالية والبورصة (SEC) أن محكمة اتحادية في نيويورك قد أصدرت حكمًا تقصيرًا ضد شركة التكنولوجيا المالية بسبب "عرض عام احتيالي وتزوير إيرادات من معاملات سلع مزيفة".

ووفقًا للهيئة، حصلت لونغفين والرئيس التنفيذي للشركة فينكاتا إس. مينافالي بشكل خاطئ على مؤهل لتقديم عرض A+ منظمم من خلال الادعاء بأن الشركة التي تعمل ببلوكتشين تجري أعمالها داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن جميع عمليات الشركة وأصولها وإدارتها كانت في الواقع خارج البلد.

وقد قدمت هيئة الأوراق الالية والبوصات شكواها في محكمة المقاطعة الفيدرالية، قائلة إن لونغفين ملفقة بما يقرب من ٩٠٪ من إيراداتها وباعت أكثر من ٤٠٠٠٠٠ سهم من لونغفين إلى المطلعين والشركات التابعة لها، و "أساءت تمثيل عدد المساهمين المؤهلين والأسهم المباعة في العرض لتلبية متطلبات الإدراج في بورصة ناسداك."

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ويوجد لهيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى مستمرة ضد مينافالي، وكذلك يوجد لمكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيو جيرسي واحدة في دعوى جنائية ذات صلة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تصل إلى تسوية بمبلغ ٢٤ مليون دولار مع بلوك.ون

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة إعلانًا إضافيًا يوم ٣٠ سبتمبر، حيث توصلت إلى تسوية مع بلوك.ون لدفع ٢٤ مليون دولار كغرامات لإجراء طرح أولي غير مسجل للعملات الرقمية.

حيث ادعت الهيئة أن بلوك.ون جمعت ما يعادل مليارات الدولارات لكنها فشلت في تسجيل عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية الخاصة بها كطرح للأوراق المالية بالاتفاق مع قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية وأن الشركة الأم "إيوس" لم تكن مؤهلة أو تسعى للحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل.