بيتريكس تعلن عن منصة تداول جديدة في ليختنشتاين

تام شمس - الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 01:35 صباحاً -

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة - بيتريكس عن إطلاق بيتريكس غلوبال، وهي منصة جديدة مقرها في ليختنشتاين.

ووفًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٣٠ سبتمبر، تتوقع بيتريكس طرح بيتريكس غلوبال في نهاية أكتوبر في مدينة فادوز بليختنشتاين. وأحد الأسباب الأساسية لاختيار بيتريكس إنشاء منصة تداول جديدة في ليختنشتاين هو الوضوح التنظيمي للبلد تجاه العملات الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين.

منتجات جديدة وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

تخطط بيتريكس غلوبال لتطوير ميزات ومنتجات جديدة، بما في ذلك برامج مكافآت العملاء، وقابلية التشغيل البيني لبطاقة الائتمان، ومبيعات التوكنات الخاصة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتطبيقات الهاتف المحمول لتداول العملات المشفرة. وبعد إطلاقها، تعتزم بيتريكس غلوبال أيضًا التسجيل بموجب أنظمة المعاملات المستندة إلى قانون التقنيات الجديرة بالثقة، والمعروف أيضًا باسم بلوكتشين Act.

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وكجزء من إطلاق المنصة، قامت بيتريكس غلوبال بتعيينات جديدة، مع كيران راج كأول رئيس تنفيذي وستيفن ستونبرغ كمدير تنفيذي للعمليات. وقبل انضمامه إلى بيتريكس غلوبال، كان راج شريكًا في شركة المحاماة O’Melveny & Myers LLP ومقرها لوس أنجلوس كما عمل نائبًا للمستشار العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية. ويتمتع ستونبرغ بخبرة ٢٥ عامًا في الأسواق المالية.

نهج ليختنشتاين لتنظيم العملات المشفرة وبلوكتشين

أقرت حكومة ليختنشتاين قانون بلوكتشين هذا الربيع. ةإلى جانب القواعد الصارمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومعرفة متطلبات عميلك، يوفر القانون أساسًا قانونيًا واضحًا لملكية توكنات الأوراق المالية ونقلها وتخزينها بشكل آمن.

بعد ذلك، أقرت الحكومة قانون مقدمي خدمات التوكن وVT، والذي يهدف إلى تحسين حماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتحقيق الوضوح. وقد أعربت الحكومة عن ثقتها في أن اللائحة الجديدة ستخلق بيئة تنظيمية مناسبة تتصدى للمخاطر، وتوفر الوضوح التنظيمي وتسهل تنمية الاقتصاد المميز.