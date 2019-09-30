بيتباي تخضع لتدقيق حول الامتثال للأمان والسرية

تام شمس - الاثنين 30 سبتمبر 2019 11:41 مساءً - خضعت شركة خدمات مدفوعات العملات المشفرة الكبرى بيتباي لمراجعة الامتثال للأمان والسرية، مراقبة تنظيم الخدمة ٢.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٣٠ سبتمبر، أكدت شركة أبريو الاستشارية التجارية امتثال بيتباي للتحكم في تنظيم الخدمة ٢، وهي مراجعة تقنية وشرط لشركات التكنولوجيا التي تضمن الحفاظ على سرية بيانات العملاء الشخصية.

ويعني اجتياز مراجعة مراقبة تنظيم الخدمة ٢ أن الشركة قد استوفت المعايير التي وضعها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين فيما يتعلق بالسرية والأمن والخصوصية وسلامة المعالجة وتوافرها. وتعليقًا على التقييم، قال دان شرودر، الشريك المسؤول عن خدمات ضمان المعلومات في شركة أبريو:

"بعد المراجعة الشاملة، أكدنا أن تصميم وتطبيق نظام الدفع في بيتباي يفي بالمعايير المنصوص عليها في تقرير مراقبة تنظيم الخدمة ٢ لحماية بيانات العملاء. يعد تقرير مراقبة تنظيم الخدمة ٢ معيارًا لأفضل الممارسات الصناعية حيث يقوم بتقييم ضوابط الشركة فيما يتعلق بأمور مثل تأمين المعاملات وغيرها من بيانات العملاء الحساسة."

وفي منتصف أغسطس، قدمت بيتباي تدابير أمنية جديدة على منصتها، حيث يتعين على المستخدمين الخضوع لعملية التحقق لمرة واحدة والتي تتطلب إدخال البيانات مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم جواز السفر، بالإضافة إلى بطاقة هوية تحمل صورة. وقد قوبلت هذه التدابير ببعض الشكوك، بالنظر إلى المقاومة التي يواجهها الكثيرون في مجتمع العملات المشفرة تجاه رؤية بياناتهم الشخصية مخزنة في مجموعات مركزية.