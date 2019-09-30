ما وراء رؤية ساتوشي و البلوكشين Blockchain ؟

هنا في Gulf365 ، نؤمن أن التعليم والمعرفة أمر أساسي للاعتماد الأوسع للعملات المشفرة ونمو صناعة البلوكشين Blockchain . سنقوم بتوسيع قسم معلومات عن البلوكشين Blockchain و عالم التشفير لدينا من خلال الخوض في بعض مكائد والتكنولوجيا وراء البلوكشين Blockchain و العملات المشفرة. يهدف مقالاتنا هذا إلى توفير فهم أكبر لكيفية عمل الأشياء في نظام العملات المشفرة البلوكشين Blockchain.

نظام النقد الإلكتروني بدون وسيط

اتباعا لعدد من المحاولات لعملة رقمية ، كانت أنجحها هي B-money ، بعدها بدأ ساتوشي ناكاموتو الغامض العمل على ورقته البيضاء في عام 2008 لطرح اول عملة مشفرة. وفي أكتوبر من نفس العام ، تم نشر الورقة البيضاء تحت عنوان “Bitcoin: A Peer-to-Peer” نظام النقد الإلكتروني الاكثر جدلاة الاكثر امانا و الذي لا يعتمد على وسيط بشري ابدا “.

حددت الورقة البيضاء المكونة من تسع صفحات تصميم وتبرير عملة رقمية بقصد القيام بما لم يكن بمقدور أي محاولة أخرى القيام به من قبل: إنشاء عملة مجهولة وغير موثوق بها وغير مركزية تماما.

“ما نحتاج إليه هو نظام دفع إلكتروني يعتمد على دليل التشفير بدلاً من الثقة ، مما يسمح لأي طرفين راغبين بالتعامل مباشرة مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى جهة خارجية موثوق بها او اي وسيط. المعاملات التي تكون مشفرة تعتمد على قوة الرياضيات من الناحية الحسابية من شأنها أن تحمي البائعين من الاحتيال ، ويمكن بسهولة تنفيذ آليات الضمان الروتينية لحماية المشترين. “

تم تطوير بروتوكول إثبات العمل من Dai Wei، المسمى B-money من أجل فرض سياسة “صوت واحد لوحدة المعالجة المركزية” كما حددها Nakamoto في ورقته الشهيرة الآن. على عكس النقود التقليدية ، تم تصميم Bitcoin أيضًا لتكون عملة لا يمكن ان تكون تضخمية، مما يعني أنه لن يكون هناك سوى كمية محدودة منها على الإطلاق ، وعلى وجه التحديد 21 مليونًا. يحصل المعدنين للبيتكوين على المكافآت من خلال العثور على حل لمعادلة كل كتلة جديدة و تلك المكافئات تتناقص بمرور الوقت ويتم تخفيضها إلى النصف حتى يتم تعدين كل ارقام البيتكوين المحدودة، الانقسام في المكافئة يكون كل أربع سنوات تقريبًا، لقد بدأت من 50 BTC وحاليا 12.5 BTC.

لم يكن ساتوشي مولعًا بالنظام المصرفي الحديث ، ولا سيما المصرفية الاحتياطية الكسرية ، حيث يقبل البنك الودائع أو يقدم قروضًا أو استثمارات ، لكنه مطلوب للاحتفاظ باحتياطيات مساوية لجزء بسيط فقط من التزامات الودائع.

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حسب ويكيبيديا ، ادعى ناكاموتو أنه رجل يعيش في اليابان ، ولد في 5 أبريل 1975. الهوية الحقيقية لا تزال لغزا ، ولكن كان هناك العديد من المطالبات بشهرة إنشاء بيتكوين على مدى العقد الماضي والكثير من التكهنات. ومن بين هؤلاء الأكاديمي الأسترالي كريج رايت الذي ثبت أنه كان مجرد خدعة ، ومؤخرًا مؤسس SpaceX إيلون موسك الذي نفى هذا الادعاء.

في الأيام الأولى ، تم إرسال عملات البيتكوين في الأصل من وإلى المستخدمين من باب الاهتمام لاختبار البرنامج. تم استخدام الحقيقي الأول لل BTC لشراء شيئا في الواقع في عام 2010 عندما اشترى شخص بيتزا بقيمة 25 دولار مقابل 10000 بيتكوين. والتي تمثل أول معاملة على الإطلاق لأصل ملموس.

منذ ذلك الحين تم استخدامه في جميع أنحاء العالم لدفع تكاليف الخدمات والمنتجات ولكن لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتحقق الاعتماد السائد والشرعية في جميع أنحاء العالم. كان عام 2017 هو العام الذي لفتت فيه Bitcoin انتباه العالم عندما ارتفع سعرها بأكثر من 2100٪ من 900 دولار في يناير إلى 20.000 دولار في ديسمبر.

كانت المقال مقدمة لما سنتطرق له عن ما وراء رؤية ساتوشي و البلوكشين Blockchain ؟، كل المعلومات المعمة سننشرها في المقالات المقبلة.

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