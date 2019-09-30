تراجع بيتكوين سيستمر للأيام المقبلة

تراجع بيتكوين وتم تداوله مؤخرًا لأدنى مستوى شهري جديد عند 7661 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول السعر في اتجاه هبوطي ومن المحتمل أن يختبر مستوى 7500 دولار أو 7200 دولار في الايام المقبلة. يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من المقاومة بالقرب من 8050 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج دولار/بيتكوين. يمكن للسعر أن يكمل الانخفاض الحالي بالقرب من 7500 دولار أو 7200 دولار في الجلسات التداويلية القادمة. يُظهر سعر البيتكوين علامات على المزيد من السلبيات التي تقل عن 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يجد بيتكوين قوة شراء بالقرب من الدعم البالغ 7500 دولار أو 7200 دولار.

تحليل سعر بيتكوين

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح صعودي بسيط في عملة بيتكوين فوق مستوى 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع زوج BTC / USD فوق مستوى المقاومة 8200 دولار. أخيرًا ، ارتفع السعر نحو 8400 دولار ، لكنه فشل في اكتساب الزخم. علاوة على ذلك ، لم يكن هناك إغلاق مناسب فوق مستوى 8200 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. نتيجة لذلك ، بدأ السعر في انخفاض جديد دون مستوى دعم 8000 دولار.

حتى أنه تراجع بيتكوين الى مستوى 7700 دولار وتم تداوله إلى مستوى شهري جديد عند 7661 دولار. حركة السعر الحالية تعد هبوطية ، مع وجود مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7900 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8157 دولار إلى مستوى 7666 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7900 دولار. المقاومة الرئيسية في الاتجاه الصعودي بالقرب من مستويات 8000 دولار و 8100 دولار. الأهم من ذلك ، أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 8050 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى 8040 دولار ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 76.4 ٪ من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8157 دولار إلى 7661 دولار. لذلك ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستوى 8000 دولار و 8100 دولار أمر لا بد منه لتحقيق الانتعاش اللائق في البيتكوين. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 8400 دولار.

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إذا فشل السعر في التعافي فوق مستويات المقاومة التي تبلغ 8000 دولار و 8100 دولار ، فقد يستمر في الانخفاض. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 7600 دولار ، والذي من المحتمل أن يختبر السعر الهدف الهبوطي الرئيسي الأسبوعي عند 7500 دولار. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد يختبر السعر منطقة الدعم 7200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، فإن عملة البيتكوين تنخفض بشكل واضح ويكافح السعر دون مستوى 8000 دولار. لذلك ، هناك خطر حدوث المزيد من الجوانب السلبية نحو 7500 دولار و 7200 دولار. و لكن يجب على الدببة أن تكون حذرة لأنه قد يكون هناك ارتداد قوي بمجرد اكتمال الموجة الحالية.

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