تام شمس - الأحد 29 سبتمبر 2019 05:41 مساءً - تم اختراق محفظة مبادلة التوكنات من فيوجن نتورك. وما يقرب من ثلث توكنات FSN قد سُرقت نتيجةً لذلك.
أعلنت فيوجن فاونديشن في منشور على ميديام نشر يوم ٢٩ سبتمبر أن محفظتها للمبادلة قد تعرضت للاختراق، مما أدى إلى سرقة ١٠ ملايين من شبكات FSN الأصلية و٣,٥ ملايين من توكنات FSN المستندة إلى معيار ٢٠-ERC من إيثريوم (ETH). ولم يكشف تحقيق المؤسسة عن أي محافظ أخرى متأثرة حتى الآن. ويقال إن مجرم الإنترنت المزعوم بدأ بالفعل في غسل العملات:
"بعد أن سُرقت العملة، حدث سلوك تداول غسيل أموال غير طبيعي، وتم بيع بعض التوكنات المسروقة عبر البورصات، ولا سيما بيتماكس وهوتبيت."
Advertisements
سرقة المفتاح الخاص
بحسب ما ورد حصل المهاجم على حق الوصول من خلال سرقة المفتاح الخاص المرتبط به. ويدعي مؤلف المنشور أن "بروتوكول فيوجن والتكنولوجيا نفسها كانت ولا تزال آمنة".
وفي محاولة لمنع غسل الأموال المعنية، تم تعليق عمليات الإيداع والسحب من توكنات FSN في بورصات العملات المشفرة مثل هوبي وأوكي إكس وبيتماكس وسيتكس وهوتبيت. وتم نقل جميع الأموال المتبقية في محفظة مبادلة التوكنات إلى محفظة باردة، ويتم تعقب المعاملات غير الطبيعية. أخيرًا، تعمل المؤسسة أيضًا على بعض الأساليب التكنولوجية غير المحددة لاسترداد الأموال.
واعتبارا من وقت كتابة المقالة، يتم تداول FSN عند حوالي ٠,١٧٤ دولار - أي أقل بنسبة ٦٦٪ من سعر التداول يوم أمس، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.
كانت هذه تفاصيل خبر محفظة مبادلة التوكنات من فيوجن نتورك تتعرض للاختراق، وسعر FSN ينخفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.