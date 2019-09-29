محفظة مبادلة التوكنات من فيوجن نتورك تتعرض للاختراق، وسعر FSN ينخفض

تام شمس - الأحد 29 سبتمبر 2019 05:41 مساءً - تم اختراق محفظة مبادلة التوكنات من فيوجن نتورك. وما يقرب من ثلث توكنات FSN قد سُرقت نتيجةً لذلك.

أعلنت فيوجن فاونديشن في منشور على ميديام نشر يوم ٢٩ سبتمبر أن محفظتها للمبادلة قد تعرضت للاختراق، مما أدى إلى سرقة ١٠ ملايين من شبكات FSN الأصلية و٣,٥ ملايين من توكنات FSN المستندة إلى معيار ٢٠-‏ERC من إيثريوم (ETH). ولم يكشف تحقيق المؤسسة عن أي محافظ أخرى متأثرة حتى الآن. ويقال إن مجرم الإنترنت المزعوم بدأ بالفعل في غسل العملات:

"بعد أن سُرقت العملة، حدث سلوك تداول غسيل أموال غير طبيعي، وتم بيع بعض التوكنات المسروقة عبر البورصات، ولا سيما بيتماكس وهوتبيت." Advertisements

سرقة المفتاح الخاص

بحسب ما ورد حصل المهاجم على حق الوصول من خلال سرقة المفتاح الخاص المرتبط به. ويدعي مؤلف المنشور أن "بروتوكول فيوجن والتكنولوجيا نفسها كانت ولا تزال آمنة".

وفي محاولة لمنع غسل الأموال المعنية، تم تعليق عمليات الإيداع والسحب من توكنات FSN في بورصات العملات المشفرة مثل هوبي وأوكي إكس وبيتماكس وسيتكس وهوتبيت. وتم نقل جميع الأموال المتبقية في محفظة مبادلة التوكنات إلى محفظة باردة، ويتم تعقب المعاملات غير الطبيعية. أخيرًا، تعمل المؤسسة أيضًا على بعض الأساليب التكنولوجية غير المحددة لاسترداد الأموال.

واعتبارا من وقت كتابة المقالة، يتم تداول FSN عند حوالي ٠,١٧٤ دولار - أي أقل بنسبة ٦٦٪ من سعر التداول يوم أمس، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.