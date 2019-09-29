أسواق الأسهم الأمريكية تدفع البيتكوين للسقوط

ما نشاهده الان في سوق العملات المشفرة يوضح لنا ان عملة البيتكوين خاضعة لميل هابط ، مما قد يقود الأسعار خلال الأيام القادمة إلي مستوي منخفضة اكثر مثل 7500 دولار أو ربما 5700. من ناحية أساسية القوة الكبيرة التي شهدها الدولار، و الأسهم الأمريكية، وعوائد سندات الخازنة كانت السبب الرئيسي في سحب جزء من إستثمارات العملات الرقمية ، و هو ما دفع البيتكوين لتخلي عن مستوي دعم 9000.
كذلك المخاوف التي احاطت ب عملة فيسبوك الرقمية ليبرا (Libra) والتي دفعت زوكربيرج للتراجع عن إعلان إطار زمني محدد لإطلاق العملة الجديدة. أثارت مجددا المخاوف تجاه الجوانب التنظيمية للعملات الرقمية من قبل الحكومات ، فمثل نوعا ما، ضغطا علي العملات الرقمية و دفعها للتراجع.
تخضع أسعار العملة الرقمية بيتكوين لخط إتجاه هابط قصير الأجل و بالتالي تتوقف عمليات الشراء حتي يتم كسر خط الإتجاه الهابط ، كذلك عودة الأسعار لملامسة مستوي 9000 دولار هي فرصة جيدة لبيع البيتكوين ، ولتكن المستويات 7500 ثم 5700 هي اهداف كسر خط الإتجاه الهابط و هو إشارة لتصفية كل صفقات البيع.
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