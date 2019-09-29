هل يمكن القضاء على شبكات العملات المشفرة؟

قد يكون الامر مشابه بالقضاء على النظام البنكي المتصل بالانترنت في العالم، ولكن الامر اكثر تعقيدا مع العملات المشفرة ف القضاء على شبكات العملات المشفرة من طرف اي جهة كيفما كانت حتى الحكومات نفسها لا ستتطيع بسهولة القضاء على شبكات العملات المشفرة، كشبكة البيتكوين و شبكة الايثريوم و غيرها.

للالقضاء على شبكات العملات المشفرة، هناك سيناريو وامكانية واحدة لفعل ذلك وهي الهجوم 51% أي السيطرة على أكثر من نصف الشبكة واجمالي الطاقة الحاسوبية للبيتكوين أو الايثيريوم، او أي شبكة للعملات المشفرة.

إذا رغبت الحكومات في تدمير شبكات العملات المشفرة كشبكة البيتكوين أو الايثيريوم فيجب عليها شراء كل معدات Bitmain والسيطرة على ما تعدنه الشركة أيضا (40% من المجموع التعديني) مع استئجار جهات تعدينية أخرى للوصول للنسبة 51%.

الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت لفعله، بالاضافة إلى تطلب الأمر كلفة مالية تقدر بأكثر من 13 مليار دولار وصرفها على المعدات فقط دون احتساب الطاقة الكهربائية والبشرية وهو رقم ومبلغ ضخم ليتم صرفه على تدمير شبكة بلوكشين. للقضاء على شبكة البيتكوين أو الايثيريوم على الحكومات أولا اختيار ماذا ستدمر البيتكوين أو الايثيريوم، ويمكن أن تختار الأسهل لها بإجراء بعض الحسابات التالية: قوة معدل التجزئة للايثيريوم 300 ألف جيغا هرتز في الثانية الواحدة، و قوة معدل التجزئة للبيتكوين 64 مليون تيراهاش في ثانية الواحدة. Advertisements بما تظهره الأرقام المأخوذة فإن البيتكوين يحتاج إلى قوة حاسوبية تبلغ 355 ألف مرة أكثر من الايثيريوم لتكوين القدرة على شن هجوم 51% تمكن من القضاء على الشبكة. الخوارزميات التي يقاس بها البيتكوين هي خوارزمية SHA-256 بينما تقاس الخاصة بالايثيريوم بخوارزمية Dagger-Hashimoto. يتم تعدين البيتكوين بشكل أساسي عبر أجهزة ASIC المخصصة للتعدين بينما يتم استخراج الايثيريوم عبر وحدات معالجة الرسومات. بمعنى وبأخذ هذا العتاد في الحسبان فإنه ولتنفيذ هجمات 51% على البيتكوين سيستغرق الأمر 3 مرات أكبر من الايثيريوم، وبالتالي فإن تكلفة هجوم 51% على الايثيريوم ستكون في حدود 3 مليار دولار. ولهذه الأسباب نجد المتسللين يركزون وبشكل أساسي على العملات البديلة الصغيرة التي يسهل عليها هجوم 51% حيث تحتاج إلى طاقة حاسوبية أقل، وهو ما حدث مؤخرا على العملة المشفرة بيتكوين غولد. في الأخير فإن الهجوم على البيتكوين أو الايثيريوم أمر ممكن لكنه صعب للغاية حتى على الحكومات، و يبقى مستحيل للغاية على اي جهة هدفها القضاء على شبكات العملات المشفرة. لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…تابعونا على الفيسبوك: https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر: https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR

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