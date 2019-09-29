حكومة أوزبكستان تضاعف ضريبة الكهرباء ثلاث مرات على القائمين بالتعدين

تام شمس - الأحد 29 سبتمبر 2019 12:51 صباحاً - طلبت حكومة جمهورية أوزبكستان زيادة بنسبة ٣٠٠٪ في رسوم الكهرباء للقائمين بتعدين العملات المشفرة.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ٢٧ سبتمبر، أصدر مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان قرارًا يفرض على القائمين بتعدين العملات المشفرة دفع ثلاثة أضعاف رسوم الكهرباء الحالية.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب المرسوم الصادر في ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ من الرئيس شوكت ميرزيوييف بعنوان "بشأن التدابير المتسارعة لتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية والقطاع الاجتماعي في استخدام الطاقة، وتنفيذ تكنولوجيات توفير الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة" وزيادة تحفيز استخدام الطاقة المتجددة الطاقة من قبل المستهلكين.

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نهج أوزبكستان تجاه العملات المشفرة وبلوكتشين

في سبتمبر الماضي، أمر ميرزيوييف بإنشاء صندوق لتطوير بلوكتشين تابع للدولة يسمى "ديجيتال ترست". والهدف الأساسي للصندوق هو دمج بلوكتشين في مختلف المشاريع الحكومية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمجالات الثقافية. ومن المقرر أن تكون المنظمة مسؤولة عن الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي الأوزبكي.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، صدر مرسوم يقضي بتشريع تداول العملات المشفرة - مما يجعلها معفاة من الضرائب - والتعدين في البلاد حيز التنفيذ. ووفقًا للقانون، يمكن للمواطنين الأجانب فقط تبادل العملات المشفرة في أوزبكستان من خلال إنشاء شركة تابعة في البلاد.

ويحدد القانون أيضًا حدًا أدنى لمتطلبات رأس المال يبلغ حوالي ٧١٠٠٠٠ دولار أمريكي لإنشاء بورصة عملات مشفرة. علاوةً على ذلك، لن يقع متداولو العملات المشفرة تحت لوائح سوق الأوراق المالية الأوزبكية وسيتم إعفاؤهم من التزامهم بدفع ضرائب على إيرادات التداول.