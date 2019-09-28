كونسنسيس والصندوق العالمي للطبيعة تُطلق منصة للشفافية في مجال الأعمال الخيرية

تام شمس - السبت 28 سبتمبر 2019 11:40 مساءً -

أطلقت شركة كونسنسيس، وهي شركة ناشئة في مجال بلوكتشين أسسها جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لإيثريوم (ETH)، والصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، منصة إمباكتيو لإدخال الشفافية في الأعمال الخيرية.

وفقًا لإعلان صادر يوم ٢٤ سبتمبر، أسفرت شراكة جديدة بين كونسنسيس والصندوق العالمي للحياة البرية عن إنشاء منصة تستند إلى سلسلة إيثريوم تسمى "إمباكتيو" تهدف إلى الإشراف على المشروعات داخل المنظمات غير الحكومية والشركات المستقلة وتمويلها. والدافع وراء هذه المبادرة هو تتبع كيفية إنفاق أموال الشركات في مشاريع التأثير الاجتماعي.

ما الذي تحله إمباكتيو؟

يجب على الأفراد والشركات الذين يستخدمون إمباكتيو تقديم مشاريعهم، وتقديم أهداف واضحة لجوانب مثل الاستدامة وعدم المساواة والمجتمعات الناشئة أو البيئة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ للأمم المتحدة.

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بعد ذلك، يتلقى القيمون الفنيون توكنات إمباكتيو في محفظة رقمية، مع استخدام المنصة لنظام قائم على بحث كونسنسيس حول سجل التوكنات الخاضعة للرعاية (TCR) لاختيار المشاريع ذات الإمكانات العالية وتقديمها بعد ذلك إلى الممولين المحتملين. ويوضح الإعلان كذلك دور TCR في العملية:

"يتطلب الأمر من القائمين برعاية التوكنات الخاصة بهم لدعم المشروع، وللقيمين الذين يرغبون في النزاع حول هذا المشروع لمشاركة نفس الكمية من التوكنات. وإذا لم يكن هناك منسقون آخرون يعترضون على المشروع، فسيتم اعتماد المشروع وعرضه على السطح للمانحين لاتخاذ قرار بشأن التمويل. وإذا كانت هناك اعتراضات، فيمكن للمنسقين تحدي المشروع من خلال مطابقة التوكنات التي يراعيها المنسق الذي يدعم المشروع ".

ووفقًا لروبي غرينفيلد، المؤسس المشارك لكونسنسيس للتأثير الاجتماعي، "تكافح العديد من المنظمات غير الربحية لإثبات أنها تستخدم أموالها بفعالية وكيف تتماشى مع أهداف مموليها". وفي الواقع، كشفت دراسة أجرتها شركة محاماة نولو أن ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من بين ٢٢٠٠٠٠ منظمة غير ربحية خصصت نفقاتها بشكل غير صحيح.