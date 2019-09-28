أسواق العملات المشفرة تتحول إلى اللون الأخضر بعد أسبوع صعب، مع تجاوز سعر بيتكوين لمستوى ٨٠٠٠ دولار

تام شمس - السبت 28 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - السبت ٢٨ سبتمبر - دخلت جميع أعلى عشرين عملة مشفرة حسب القيمة السوقية إلى المنطقة الخضراء، منتعشة من الخسائر الأخيرة، مع تحوّل بيتكوين (BTC) فوق علامة ٨٠٠٠ دولارات، وفقًا لكوين٣٦٠.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

خلال اليوم الماضي، تم تداول بيتكوين في ممر ضيق بين ٧٨٨٩ دولارًا و٨٢٤٤ دولارًا، وهو ما يمثل أدنى وأعلى سعر للعملة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. في وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين عند حوالي ٨٠٩٣ دولارًا، بارتفاع حوالي ١,٦٪ خلال اليوم.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت بيتكوين بنسبة ٢٠,٤٪، في حين أن خسائرها الشهرية تصل إلى ١٨,١٦٪.

وبالأمس، نشر مطور شبكة البرق المسرعة "رستي راسل" كشفًا كاملًا عن ثغرة الشبكة التي تم اكتشافها في أغسطس، مصحوبًا بحل. وأشار راسل إلى أن الضعف ظهر أثناء فتح قنوات التمويل.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

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يتم تداول ثاني أكبر عملة مشفرة من قِبل رسملة السوق وهي إيثريوم (ETH) حاليًا عند حوالي ١٧١،٤ دولارًا، بعد أن كسبت ٤,٠٨٪ في اليوم في وقت كتابة المقالة. وقد انخفضت إيثريوم إلى أدنى مستوى للسعر في الأسبوع عند ١٦١ دولارًا يوم ٢٤ سبتمبر، لتصل إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع وهو ٢١٨ دولارًا يوم ٢١ سبتمبر.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كسبت ريبل أكثر من ١٪ خلال اليوم ويتم تداولها عند حوالي ٠,٢٣٩ دولار في وقت كتابة المقالة. وقد بدأت العملة البديلة اليوم بالقرب من ٠,٢٣٤ دولار، ووصلت تدريجيًا إلى نقطة السعر الحالية. وخلال الأسبوع، سجلت ثالث أكبر عملة عمومية من حيث القيمة السوقية خسائر بلغت ١٧,٩٪، في حين بلغت خسائرها الشهرية ٦,٧٩٪.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين الرابحين الرئيسيين الآخرين اليوم، تظهر المخططات أن تيزوس (XTZ)، وألغوراند (ALGO)، وتشين لينك (LINK)، وباينانس كوين (BNB) وبيتكوين كاش (BCH)، التي كسبت ٦,٥٣٪ و٣,٥٦٪ و٤,٧٪ و٣,٧٪ و٣,٤٢٪ على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة حوالي ٢١٥,٥ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. ويبلغ حجم التداول اليومي لجميع العملات ٥٠,٧ دولار في وقت كتابة المقالة.