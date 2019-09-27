متى يمكن بيع بيتكوين؟ "مطلقًا" - مارك يوسكو يقول إن بيتكوين مثل أسهم أمازون

تام شمس - الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - صرح مارك يوسكو، مدير الاستثمار التسلسلي، للمشاهدين في وسائل الإعلام الرئيسية بأن "بيتكوين" (BTC) هي صفقة شراء ولن يكون الوقت مناسبًا لبيعها مطلقًا.

يوسكو حول بيتكوين: جميع المؤشرات ترتفع

خلال حديثه إلى سي إن ي سي في مقابلة أجريت معه يوم ٢٧ سبتمبر، قارن المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في مورغان كري كابيتال مانجمنت تاريخ بيتكوين الذي يمتد لعشرة أعوام بتاريخ أمازون.

وكان يرد على مخاوف من مضيفة برنامج العملات المشفرة ميليسا لي بشأن سعر بيتكوين، الذي انخفض إلى ما دون ٨٠٠٠ دولار يوم الخميس.

وبالنسبة إلى يوسكو، في حين أن سعر بيتكوين يمكن أن يرتفع وينخفض، فإن النمو السنوي يعطي سببًا قويًا لشرائها وليس بيعها.

وأوضح قائلًا إن "جميع مؤشرات الشبكة وقيمتها آخذة في الارتفاع؛ فسعر أي أصل يتقلب".

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وشملت الأمثلة معدل هاش الشبكة، وحجم المعاملات وأرقام المحفظة، والتي واصلت جميعها مسارها التصاعدي هذا العام.

الرهان على عودة الصعود

وهكذا خلص يوسكو إلى أن بيع بيتكوين سيكون بمثابة بيع أسهم في أمازون - وحتى الآن، لم تكن هناك نقطة مفيدة للقيام بذلك.

حيث قال إنه "في كل عام، بما في ذلك هذا العام، كان يتعرض لهبوط مزدوج الرقم. متوسط ​​الذروة إلى الحضيض: ٣١٪، مرتين ٩٠٪. ومتى كان الوقت المناسب للبيع؟ مطلقًا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع توم لي، المؤسس المشارك لفندسترت غلوبال أدفيزرس، ارتفاع بيتكوين بمجرد ارتفاع مؤشر إس وبي ٥٠٠ إلى مستويات قياسية جديدة.