أي انخفاض؟ تضاعف سعر بيتكوين خلال ٢٤ ساعة على الرغم من انخفاض الأسعار

تام شمس - الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - قامت بيتكوين (BTC) بتبديد الأساطير التي عانت من انخفاض معدل الهاش هذا الأسبوع بنسبة ٤٠٪، ووصل إلى مستويات قياسية جديدة على الإطلاق بعد أيام فقط.

أي انخفاض في الهاش؟

حسبما تؤكد البيانات من مورد المراقبة كوين دانس، فبعد أن انخفض مقياس معدل الهاش من ١٠٤ كونتيليون هاش في الثانية إلى ٥٧ يوم ٢٣ سبتمبر، تم عكسه على الفور.

وفي ٢٤ سبتمبر، تضاعف المعدل، حيث وصل إلى ١١٤ كوينتيليون في الساعة، وهي مجرد لمسة بعيدًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند ١٢١ كوينتيليون في الساعة قبل عشرة أيام.

معدل الهاش لشبكة بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

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حسبما ذكر كوينتيليغراف، بدا المعلقون في البداية خائفين عندما انخفض معدل الهاش. فباعتباره مقياسًا لالتزام عملية تعدين بيتكوين، أثار ما بدا وكأنه هجرة جماعية مفاجئة لقوة الحوسبة إنذار خطر.

وقد تضاعف هذا الشعور مع تراجع زوج بيتكوين مقابل الدولار بحد ذاته ١٥٪ في اليوم التالي - وهي نظرية شائعة بين المعلقين أن حركة السعر تتبع تحركات معدل الهاش.

تبديد الخرافات حول صحة بيتكوين

ومع ذلك، أوضحت المصادر الفنية لاحقًا أن مخططات معدل الهاش المتاحة على الإنترنت في الواقع لا تعطي إلا فكرة بسيطة عن قوة الحوسبة المتضمنة في بيتكوين. وأوضحوا أن معدل الهاش غير قابل للقياس في الأساس، وأن الإحصاءات مجرد تقدير.

وأضافوا أن عوامل مثل أوقات الكتل البطيئة يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على النتائج، مما يؤدي إلى نتائج مفرطة في الشؤم مثل الانهيار المزيف هذا الأسبوع.

وإذا كانت أحدث الإحصائيات موثوقة، فإن معدل هاش بيتكوين يظل في مساره التصاعدي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتناقض هذا مع انخفاض السعر: في وقت كتابة المقالة يوم الجمعة، انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ٢١٪ مقابل سبعة أيام.