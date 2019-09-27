سعر بيتكوين يتمسك بمستوى ٨ آلاف دولار بينما ستتم تسوية خيارات تبلغ ٣٧٠٠٠ بيتكوين اليوم

تام شمس - الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - بقي سعر بيتكوين (BTC) مرتدًا فوق مستوى ٨٠٠٠ دولار يوم ٢٧ سبتمبر، وهو اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية أكثر من ٥٠٪ من الفوائد المفتوحة في خيارات بيتكوين.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

٣٧٠٠٠ من خيارات بيتكوين ستنتهي صلاحيتها

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن زوج يتكوين مقابل الدولار يتذبذب بالقرب من علامة ٨٠٠٠ دولار على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى أدنى مستويات جديدة في الآونة الأخيرة عند ٧٧٣٣ دولارًا.

وقد واصل الأداء الضعيف لمدة أسبوع من البؤس بالنسبة لمتداولي بيتكوين، الذين شهدوا انخفاض أكبر عملة مشفرة بنسبة ٢١٪ منذ نهاية الأسبوع الماضي.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تم تحديد يوم الجمعة كتاريخ تسوية بارز لخيارات بيتكوين، بما في ذلك عقود بيتكوين الآجلة من مجموعة شيكاغو التجارية.

وحسبما ذكرت كوينتيليغراف، فقد مارست مثل هذه الأحداث تاريخيًا ضغوطًا هابطة على سعر بيتكوين.

وبمناقشة احتمال حدوث تغيير بعد التسوية، قام المساهم المنتظم في كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب بتقديم نتائج مختلطة من مستخدمي تويتر.

Advertisements

واستجابةً لاستطلاع، ظهر ما يقرب من ٦٠٠ حساب مقسمة بالتساوي بين التسوية كونها محرك هبوطي أو صعودي لعملة بيتكوين.

وقد شعر فان دي بوب بالارتياح لأن الأسواق ارتدت من منطقة ٧٥٠٠ دولار، لكنه حذر من أن الإغلاق المرتفع ضروري لتجنب المزيد من المتاعب.

ولكن ليس الجميع قلقًا. فعلى الرغم من أن سعر بيتكوين يبلغ ٨٠٠٠ دولار وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو، إلا أن سعر بيتكوين لا يزال على المسار الصحيح لأعلى مستوياته على الإطلاق، وفقًا لنموذج دقيق ثبت استنادًا إلى نسبة المخزون إلى التدفق.

العملات البديلة تتفوق على بيتكوين في الحد من الخسائر

تمكنت العملات البديلة في الوقت نفسه من تجنب الخسائر الكبيرة بينما هبطت بيتكوين. حيث خسرت العديد من أعلى عشرين عملة من حيث القيمة السوقية في الواقع أقل من بيتكوين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقد خسر البعض أسوأ من الآخرين: ففي حين انخفضت بيتكوين إس في (BSV) بنسبة ١,٢٪ خلال اليوم، فقد خسرت باينانس كوين (BNB) نحو ٤,٥٪.

وهبطت إيثريوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٢,٤٪ في وقت كتابة المقالة، حيث تم تداولها بحوالي ١٦٦ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كان إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ٢١٤ مليار دولار، أي أقل بمقدار ٧ مليارات دولار عن اليوم السابق وبأدنى مستوى منذ أوائل مايو.

كذلك انخفضت حصة بيتكوين قليلًا إلى ٦٨٪