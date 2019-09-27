سترونغ سولت تجمع ٣ ملايين دولار في جولة تمويل أولي لتطوير منصة تشفير كخدمة

تام شمس - الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:54 صباحاً - استثمرت شركة فالي كابيتال بارتنرز الاستشارية ٣ ملايين دولار في منصة تشفير كخدمة من سترونغ سولت.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٦ سبتمبر، جمعت سترونغ سولت ٣ ملايين دولار من فالي كابيتال بارتنرز في جولة تمويل أولي لزيادة تطوير منصة التشفير الخاصة بها والمصمم للمطورين والشركات. وتهدف الشركة الناشئة إلى بناء نظام بيئي مشفر، مما يسمح للأفراد بالحفاظ على البيانات الشخصية الخاصة والدفاع عنها ضد السرقة والاحتيال.

وتدعي شركة سترونغ سولت أنها الشركة الأولى التي توفر منصة لواجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين لجعل التطبيقات الحالية وسير العمل تدعم الخصوصية. وتخطط الشركة لإطلاق منصة تشفير API الخاصة بها في الربع الرابع من عام ٢٠١٩.

اهتمام الصناعة بالحفاظ على خصوصية البيانات

في الآونة الأخيرة، حصلت شركة الاتصالات الرائدة فيريزون على براءة اختراع لاستخدام وحدات هوية مشتركين افتراضية (vSIMs) لأجهزة العملاء. ووفقًا للطلب، فإن تقنية تشفير بلوكتشين الخاصة بالشركة تضمن مزيدًا من الأمان ووجود نسخة واحدة فقط من vSIM على جهاز واحد في كل مرة.