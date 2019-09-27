البنك المركزي الفنزويلي يدرس الاحتفاظ ببيتكوين وإيثريوم

تام شمس - الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:54 صباحاً - يستكشف البنك المركزي الفنزويلي إمكانات الاحتفاظ ببيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) في خزائنه، وفقًا لمصادر مجهولة والتي يقال إنها تمتلك رؤى مباشرة في الأمر.

هل يمكن للبنك المركزي تخزين بيتكوين وإيثريوم؟

ووفقًا لمقال نشرته بلومبرغ يوم ٢٦ سبتمبر، فإن البنك المركزي الفنزويلي يراقب عن كثب إذا ما كان لديهم إمكانية لتخزين العملات المشفرة.

وقد طلبت شركة النفط والغاز الحكومية، بتروليوس دي فنزويلا (PSDV) من البنك المركزي النظر في الأمر بعد أن واجه منتج النفط صعوبات في تلقي مدفوعات من عملاء دوليين بسبب العقوبات الأمريكية ضد النظام الحالي للرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو.

وقالت مصادر مجهولة أن PSDV تتطلع إلى تحويل بيتكوين وإيثريوم إلى البنك المركزي الفنزويلي ثم جعل المؤسسة المركزية تدفع لمورديها بالعملات المشفرة.

يمكن الاعتماد على العملات المشفرة نحو الاحتياطيات الدولية

على أمل التغلب على عزلتها عن النظام المالي العالمي، يقال إن البنك المركزي الفنزويلي يدرس مقترحات من شأنها أن تشهد العملات المشفرة تُحسب على أساس الاحتياطيات الدولية للبلاد، والتي تبلغ حاليًا أدنى مستوى لها منذ ٣٠ عامًا عند ٧,٩ مليارات دولار.