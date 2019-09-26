آنت فاينانشيال تتعاون مع مالك مونسانتو على شبكة بلوكتشين الزراعية

تام شمس - الخميس 26 سبتمبر 2019 11:41 مساءً - عقدت شركة آنت فاينانشيال المشغلة لعلي باي شراكة مع شركة الأدوية العملاقة باير كروب ساينس، مالك شركة مونسانتو، لتطوير حل بلوكتشين لصناعة الأغذية والمحاصيل.

خطاب نوايا

أفاد موقع أخبار بلوكتشين "ليدجر إنسايتس" عن الشراكة يوم ٢٦ سبتمبر، وأشار أيضًا إلى أن الشركتين وقعا خطاب نوايا لتطوير حلهما لزيادة التتبع والشفافية. ووفقًا للتقرير، تم الإعلان عن المبادرة في مؤتمر أبسارا هذا الأسبوع في مدينة هانغتشو بالصين.

وقد أفادت تقارير أن آنت فاينانشيال أبلغت الجمهور أنها تعتزم توسيع شراكتها مع هايبرليدجر للعمل على التشغيل البيني والمعايير وتطبيقات بلوكتشين. ووفقًا لمؤلف التقرير، فإن عرض بلوكتشين كخدمة (BaaS) للشركة يدعم كلًا من منصتها وهايبرليدجر فابريك.

هل ستستخدم مونسانتو بلوكتشين؟

في حين أن باير، المعروفة بكونها عملاق بمجال الأدوية، استحوذت أيضًا على شركة مونسانتو للكيماويات الزراعية ومقرها الولايات المتحدة مقابل ٦٣ مليون دولار العام الماضي. وقد أوضح ممثل آنت فاينانشيال نطاق المبادرة بشكل أفض أنه:

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"[الهدف من الشراكة هو] إيجاد حلول شاملة قائمة على أساس بلوكتشين مصممة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية لتحسين سلامة الأغذية وكفاءة سلاسل التوريد الزراعية."

ووفقًا للتقرير، أصبحت الزراعة "الآن واحدة من أكثر من ٤٠ تطبيقًا لتقنية بلوكتشين من آنت تشين" ولديها أيضًا مبادرات في تمويل سلسلة التوريد وتتبع الأرز من بين أمور أخرى.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن آنت فاينانشيال تطلق أيضًا منصة للخدمة الخلفية تدعمها بلوكتشين.