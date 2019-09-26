سعر بيتكوين يفشل في الاحتفاظ بعلامات الانتعاش لينخفض إلى ما دون ٧,٩ آلاف دولار

تام شمس - الخميس 26 سبتمبر 2019 11:41 مساءً - الخميس ٢٦ سبتمبر - هبطت عملة بيتكوين (BTC) إلى ما دون ٧٨٠٠ دولار بعد أن وصلت العملة إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر يوم ٢٤ سبتمبر.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

أدنى المستويات منذ الربيع

دخلت بيتكوين في تقلبات شديدة هذا الأسبوع بعد أن هبطت أكبر عملة مشفرة ١٥٠٠ دولار خلال ٢٤ ساعة يوم الثلاثاء لتلامس عتبة ٨٠٠٠ دولار. وبعد رؤية علامات الانتعاش في وقت مبكر اليوم، شهدت بيتكوين عمليات بيع حادة أخرى، من أعلى مستوى خلال اليوم عند حوالي ٨٦٠٠ دولار إلى ما يصل إلى ٧٨٣٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠.

انخفضت عملة بيتكوين بنسبة ٥,٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة، وشهدت انخفاضًا هائلًا بأكثر من ٢١٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

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ووفقًا لبيانات بلومبرغ، انخفضت عملة بيتكوين بنسبة ٩٪ لتتداول عند مستوى منخفض بلغ ٧٧٣٦ دولارًا في نيويورك، وهو أدنى سعر للعملة المشفرة منذ مايو ٢٠١٩، وفقًا لمؤشرها.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

تستمر القيمة السوقية الإجمالية في الإشارة إلى أسواق عملات مشفرة منخفضة جديدة لعدة أشهر، حيث انخفضت من ٢١٨ مليار دولار في بداية اليوم إلى ٢٠٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

تأثير منتج العقود الآجلة الجديد من باكت

جاءت الموجة الجديدة من اللون الأحمر في أسواق العملات المشفرة بعد إطلاق العقود الآجلة لعملة بيتكوين بواسطة منصة التداول المؤسسي باكت يوم الأحد، ٢٢ سبتمبر. وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكر كوينتيليغراف في بحث جديد يشير إلى أن تواريخ تسوية العقود الآجلة تنتهي بالتلاعب بسعر بيتكوين.