الذراع الاستثماري لأوفرستوك يقدم ٢ مليون دولار أمريكي لشركة ناشئة لأنظمة معرفات الهوية المستندة إلى بلوكتشين

تام شمس - الخميس 26 سبتمبر 2019 11:41 مساءً -

قامت ميديتشي فنتشرز، وهي ذراع رأس المال الاستثماري لأوفرستوك، باستثمار مليوني دولار في إيفرنيم ومقرها مدينة سولت لايك، وهي شركة ناشئة تقوم بتطوير شبكات هوية مستقلة ذاتيًا تعتمد على بلوكتشين.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٦ سبتمبر، استثمرت ميديتشي مليوني دولار في إيفرنيم من خلال المشاركة في اتفاقية الشركة البسيطة للأسهم المستقبلية (SAFE)، التي تم إغلاقها يوم ٤ سبتمبر ٢٠١٩. ويسمح هذا لميديتشي بتحويل حصتها في SAFE إلى أسهم مفضلة في جولة إيفرنيم المستقبلية لتمويل الأسهم.

تطوير بيانات الاعتماد الرقمية

تخطط إيفرنيم لتخصيص الأموال لمواصلة تطوير منتجاتها مثل إنشاء نظام بيئي لامركزي من بيانات الاعتماد الرقمية وشبكات الهوية الذاتية القائمة على بلوكتشين. وتعليقًا على الأمر، قال رئيس ميديتشي فنتشرز، والذي عُين مؤخرًا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك، جوناثان جونسون:

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"تتيح منصة إيفرنيم لكل شخص وكل مؤسسة وكل شيء متصل أن يكون له هوية مستقلة. تقوم إيفرنيم بملء عمود هوية ميديتشي فنتشرز داخل ائتلافنا وستساعد على تطوير مجموعة تكنولوجيا الحكومة كخدمة للحضارة."

لاعبو الصناعة وأنظمة الهوية

يستكشف أصحاب المصلحة الرئيسيون الآخرون في الصناعة أيضًا أنظمة الهوية القائمة على بلوكتشين. ففي الآونة الأخيرة، دخل بروتوكول إدارة الهوية المدعوم من كونسنسيس في شراكة مع أونفيدو وبرايس ووترهاوس كوبرز لتطوير إدارة الهوية القائمة على بلوكتشين في القطاع المالي في المملكة المتحدة.

كما كشفت حكومة كاتالونيا عن IdentiCAT، وهو نظام هوية لامركزي. حيث سيتمكن المواطنون الذين يستخدمون IdentiCAT من اختيار البيانات التي يودون مشاركتها مع الحكومة، ويطالبونها بتخزين جزء منها ومشاركتها مع أطراف ثالثة.