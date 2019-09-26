كوين بيز تطبق تداول ستيلر لومنز في نيويورك

تام شمس - الخميس 26 سبتمبر 2019 02:40 مساءً - أتاحت بورصة العملات المشفرة الرائدة في الولايات المتحدة "كوين بيز" تداول ستيلر لومنز (XLM) متاحًا أيضًا للمستخدمين الذين يقيمون في نيويورك.

وقد أعلنت البوصة عن هذا الخبر في تغريدة أرسلها حسابها الرسمي على تويتر في ٢٥ سبتمبر. ويستطيع سكان ولاية نيويورك الآن تداول وتخزين وإرسال واستقبال Stellarستيلر لومنز باستخدام كل من الموقع الرسمي للخدمة وتطبيقات الهاتف المحمول.

وأعلنت الشركة:

"أصبحت ستيلر لومنز (XLM) متاحة الآن لمستخدمي كوين بيز المقيمين في نيويورك. ويمكن الآن لسكان نيويورك تسجيل الدخول لشراء أو بيع أو تحويل أو إرسال أو استلام أو تخزين XLM على كوين بيز أو باستخدام تطبيقات iOS وأندرويد الخاصة بنا." Advertisements

تنظيمٌ صارم للعملات المشفرة في نيويورك

تشتهر ولاية نيويورك بتنظيمها الصارم للعملات المشفرة بعد تقديم بيتلايسنس في أغسطس ٢٠١٥.

وقد دفعت متطلبات الترخيص العديد من شركات العملات المشفرة إلى مغادرة الولاية والتوقف عن تقديم الخدمات لسكان نيويورك، والتي يشار إليها باسم "BitExodus".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، تفكر كوين بيز في إضافة دعم إلى عملة غرام الخاصة بتيليغرام و١٦ من الأصول الرقمية الإضافية. ومع ذلك، أقرت البورصة بأن تداول هذه الأصول قد لا يبدأ في كل مكان في نفس الوقت - مما يشير إلى أن أماكن مثل نيويورك قد تضطر مرة أخرى إلى الانتظار. وصرحت كوين بيز: