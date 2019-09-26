سعر بيتكوين 'يتعرض للتلاعب' قبل تواريخ تسوية العقود الآجلة: بحث

تام شمس - الخميس 26 سبتمبر 2019 02:40 مساءً - أضاف بحثٌ جديد هذا الأسبوع إلى الشكوك بأن تواريخ تسوية العقود الآجلة تنتهي بالتلاعب بسعر بيتكوين (BTC).

بيتكوين تهبط في ٧٥٪ من الوقت قبل انتهاء العقود الآجلة

وفقًا للنتائج التي توصلت إليها أركان ريسرش والتي نشرها موقع أخبار العملات المشفرة Kryptografen يوم ٢٤ سبتمبر، يبدو أن تواريخ تسوية عقود بيتكوين الآجلة من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، على وجه الخصوص، تؤثر سلبًا على أسواق بيتكوين.

ومن خلال تحليل السلوك السعر من يناير ٢٠١٨ إلى أغسطس ٢٠١٩، وجدت الشركة أن ٧٥٪ من الأوقات مباشرة قبل تسديد مدفوعات بورصة شيكاغو التجارية، انخفضت بيتكوين.

وكانت بورصة شيكاغو التجارية واحدة من أوائل المشغلين لإطلاق عقود بيتكوين الآجلة في ديسمبر ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، بلغت الفائدة ذروتها، حيث شهدت هذا العام ارتفاعات متكررة طوال الوقت لأحجام التداول.

وقد نشرت آركان الأرقام قبل ساعات فقط من تراجع عملة بيتكوين بنسبة ١٥٪، وبلغت أدنى مستوى لها عند ٨٠٠٠ دولار. حيث وقع هذا الحدث قبل أيام من تاريخ التسوية الرئيسية: يوم الجمعة، تم تعيين ٥٠٪ من الفائدة المفتوحة في خيارات بيتكوين.

ويعتبر توقيت الأسبوع محيرًا أيضًا بعد إطلاق منتج جديد للعقود الآجلة من منصة التداول المؤسسي باكت. وعلى الرغم من انخفاض أحجام التداول، فقد ادعى التنفيذيون بالفعل فعالية المنتج في مساعدة الأسواق في اكتشاف الأسعار.

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ووفقا للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان الانخفاض غير المتوقع في سعر بيتكوين علامة على أن السوق يجد قيمته الحقيقية.

التفكير في "التلاعب المتعمد"

بالنسبة لأركان، ومع ذلك، فإن سلوك السعر هذا مشكوك فيه للغاية.

وخلص Kryptografen إلى أن "الأرقام تدعم فرضية أن سعر بيتكوين يتم التلاعب به قبل تسوية عقود بورصة شيكاغو التجارية". وأضاف:

"ومع ذلك، فإن الأرقام لا تشير إلى أي شيء عن "التلاعب المتعمد" أو مجرد نتيجة لاستراتيجية المستثمرين للتحوط" على سبيل المثال."

وفي أغسطس، تصدرت أركان عناوين الأخبار مرة أخرى عندما أشارت نتائج منفصلة إلى أن هيمنة بيتكوين على السوق تجاوزت في الواقع ٩٠٪، بدلًا من ٧٠٪ التي أبلغ عنها أدوات التتبع.