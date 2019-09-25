ديملر تجري صفقة على شبكة ماركو بولو للتمويل التجاري

تام شمس - الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:42 مساءً - أجرت الشركة الأم لمرسيدس بنز، ديمل، وشركة Dürr AG للهندسة الميكانيكية صفقة تجريبية على شبكة ماركو بولو للتمويل التجاري التابعة لتحالف بلوكتشين "آر ثري".

وفقًا لبيان صحفي نُشر في ٢٥ سبتمبر، شملت المعاملة بين ديملر وDürr اتفاق الطلب والتسليم من Schneck، التابعة لشركة Dürr، حيث تم تأمين الدفع من خلال التزام الدفع المشروط من قبل بنك المشتري. وقد قام العضو المؤسس لماركو بولو LBBW بتوفير التمويل والتزام الدفع.

وبمجرد تسليم الجهاز، قام النظام تلقائيًا بتحميل معلومات تنفيذ الطلب وتعديلها ببيانات المعاملة المتفق عليها مسبقًا.

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معاملات سريعة وفعالة

ادعى الأطراف أن شبكة ماركو بولو أكملت الصفقة في غضون دقائق، حيث قامت كوردا بتحديد تدفق البيانات بأكمله. وأشار يورغن فوغت، مدير خزانة الرقابة والتحليلات والمعايير في شركة ديملر، إلى أن المشروع سمح للشركة بتقييم إمكانيات بلوكتشين المستقبلية في رقمنة التمويل التجاري. وفي تعليق على الصفقة التجريبية، قالت مديرة الشؤون المالية بشركة Schneck " سوزان شليغل":

"يوضح المشروع الرائد الناجح بين ديملر وLBBW إمكانات الكفاءة الذاتية لعمليات تمويل التجارة الرقمية. حيث تسمح لنا منصات وتقنيات مبتكرة مثل ماركو بولو وكوردا بتقليل التعقيدات في تلبية الطلبات - لصالح جميع المشاركين."

وقد شهدت ماركو بولو أولى معاملاتها الحقيقية في شهر مارس، عندما سهلت صفقة بين ألمانيا والصين، والتي ضمت شركتين ألمانيتين.