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هيئة تنظيم الأوراق المالية البرازيلية تمنع وسيط فوركس وبيتكوين

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Cointelegraph بواسطة Adrian Zmudzinski 0 تبليغ

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تام شمس - الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:42 مساءً - حظرت هيئة الأوراق المالية البرازيلية (CVM) شركة لتداول العملات الأجنبية تعرض خيارات بيتكوين (BTC)، وذلك وفق ما ذكره كوينتيليغراف البرازيل يوم ٢٥ سبتمبر.

ففي ٢٥ سبتمبر، نشرت الهيئة تحذيرًا عامًا من اتخاذ إجراءات غير قانونية بخصوص XM Global Limited من خلال المشرف على علاقات السوق والوسيط (SMI). وفي تحذيرها، تشير هيئة الأوراق المالية البرازيلية إلى أن XM Global Limited غير مصرح لها بالعمل في البرازيل أو التعامل مع العملاء المقيمين هناك.

وأمرت الهيئة بالتعليق الفوري لعروض الاستثمار في سوق الفوركس أو المشتقات. وإذا لم يتم استيفاء الشرط، فسيتم تغريم الشركة ١٠٠٠ ريال (٢٣٩ دولارًا) يوميًا.

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ويشير كوينتيليغراف البرازيل إلى أن XM هي منصة تداول رئيسية، لكن سوق الفوركس محظور في البرازيل ولا يحق لأي شركة بيع هذه الأنواع من الخيارات في البلاد. وقد بدأت الشركة تداول بيتكوين مقابل الدولار في عام ٢٠١٧.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في نهاية أغسطس، حذر منظم الأوراق المالية في تايلاند الجمهور أيضًا من كيانات الاحتيال التي تمثل شركات قانونية لتداول تعمل في الخارج.

وفي نفس الشهر، حذر فيليب تشيتو، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا، الجمهور من أن مُصنِّع العملة المشفرة أونيكس كوين، كواكو، غير مرخص له بتقديم المشورة الاستثمارية أو التماس الأموال من داخل البلاد وخارجها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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