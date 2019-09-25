صندوق الاستثمار المدعوم من بيتر ثيل "كونفرميشن ون" يجمع مبلغ ٤٥ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - جمع صندوق استثمار العملات المشفرة "كونفرميشن ون" المدعوم من ملياردير التكنولوجيا بيتر ثيل، ٤٥ مليون دولار لصندوقه الثاني.

وبعد الزيادة، حصل "كونفرميشن ون" على أكثر من ٧٥ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة للاستثمار في مشاريع جديدة في صناعة العملات المشفرة، حسبما أعلن مؤسس الشركة نيك توماينو يوم ٢٥ سبتمبر.

تعتبر شركة "كونفرميشن ون"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، واحدة من أوائل شركات استثمار العملات المشفرة التي تتمتع بدعم كبير مثل ثيل، المؤسس المشارك لباي بال، والمستثمر الملياردير مارك كوب، والمؤسس المشارك لأندريسن هورويتز، مارك أندريسن، وصندوق صناديق الأسهم الخاصة العالمية هورسلي بريدج، حسبما يشير المنشور.

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تقرير: ٦٠ مليون دولار متوقعة في البداية

وقد رفض توماينو، الموظف السابق في خدمة محفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز"، ذكر الكيانات المستثمرة في الصندوق الجديد في مقابلة مع فورتشن.

ومع ذلك، قال إنه يشمل الكثير من مستثمريه المبدئيين. وأضاف توماينو أن صناعة العملات المشفرة لا تزال تنتظر تطبيقًا سائدًا يتجاوز التكهنات. وأضاف أن تبني العملات المشفرة للتوفير والإقراض يكتسب زخمًا.

وفي يناير ٢٠١٩، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن "كونفرميشن ون" كان يتوقع في البداية أن يجمع ٦٠ مليون دولار لصندوقه الثاني.