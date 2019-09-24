شركة وساطة التأمين "مارش" تجرب منصة تنسيب رقمية قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - قامت شركة مارش الرائدة في مجال الوساطة التأمينية وإدارة المخاطر بتجربة منصة تنسيب رقمية قائمة على أساس بلوكتشين.

وفي بيان صحفي صادر يوم ٢٤ سبتمبر، تهدف منصة ريسك إكستشينج إلى ضمان وضع رقمي أكثر شفافية وأمانًا وتمكين المستخدمين من تلقي معلومات وتعليقات في الوقت الفعلي حول عملية التنسيب والإلزام.

وتنسيب التأمين هو شراء منتج تأمين أو تجديد منتج موجود.

المشاركون الأوائل في البرنامج التجريبي

كجزء من المشروع التجريبي، ستربط شركة Dow Inc للكيماويات والسلع، وشركة SharkNinja للأجهزة المنزلية، سياسات الائتمان التجاري للولايات المتحدة مع شركة التمويل والتأمين AIG وشركة التأمين Euler Hermes. وخلال هذه العملية، ستتلقى الأطراف تحديثات وإخطارات الحالة في الوقت الفعلي. وقد علق نيك روبسون، قائد تخصصات الائتمان العالمية في مارش جي إل تي سبشياليتيز، قائلًا:

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"تعد المنصات الرقمية التي تدعمها بلوكتشين مناسبة بشكل مثالي للمؤسسات التي تنشئ أو تمول مبالغ كبيرة من الحسابات المستحقة. ومن خلال رقمنة الفواتير والمدفوعات وغيرها من مستندات التجارة والتأمين للأطراف المعنية، يمكننا تبسيط عملية تعيين تأمين الائتمان التجاري، ودفع الكفاءات، وتحسين تجربة الشراء الإجمالية."

منصة إثبات التأمين من مارش

في شهر أبريل، كشفت مارش عن خططها لإطلاق منصة بلوكتشين لإثبات التأمين (POI) الخاصة بها استنادًا إلى تقنية هايبرليدجر فابريك للعملاء التجاريين الأمريكيين. وتم تصميم المنصة لتوفير المزيد من اليقين للتغطية التأمينية بالإضافة إلى تسريع العمليات التجارية.

وبعد إثبات صحة المفهوم، وسعت مارش شراكتها مع آي بي إم لتوفير إثبات التأمين المستند إلى بلوكتشين لمزيد من العملاء من خلال منصة سيلزفورس في سبتمبر ٢٠١٨.