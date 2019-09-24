البنوك الكبرى سانتاندير ومجموعة ميتسوبيشي المالية تقود استثمارات بقيمة ١٤ مليون دولار في سكيوريتيز

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - جمع سكيوريتيز، وهو بروتوكول إصدار توكنات مدعوم من كوين بيز، ١٤ مليون دولار في جولة تمويل بقيادة أجنحة رأس المال الاستثماري (VC) من البنوك التجارية الكبرى.

وقد أجرت الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو امتدادًا لجولة السلسلة A لمواصلة تطوير منصة التكنولوجيا الخاصة بها.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٤ سبتمبر، شملت الجولة ثلاثة بنوك رئيسية مستثمرة مع شركة سانتاندير إنوفنتشرز التابعة لبنك سانتندير ومجموعة نومورا هولدينغز الاستثمارية اليابانية، وMUFG إنوفيشن بارتنرز، وهي شركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل للشركة اليابانية القابضة MUFG.

تصل الجولة الاستثمارية الجديدة بإجمالي تمويل سكيوريتيز لما يصل إلى ٣٠ مليون دولار بعد أن حصلت الشركة على ١٢,٧٥ مليون دولار في جولة من سلسلة A من كبار المستثمرين بمجال بلوكتشين بما في ذلك كوين بيز فنتشرز وبلوكتشين كابيتال وريبل فنتشرز وغلوبال برينز وNXTP في نوفمبر ٢٠١٨.

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مستثمرون مهمون آخرون

كما شملت عملية جمع التمويل الجديدة صندوق KDDI Open Innovation، وهو ذراع الاستثمار لشركة KDDI، وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في اليابان، فضلًا عن شركة Kenetic Capital الكبرى في هونغ كونغ، وFenbushi Capital الصينية التي تركز على بلوكتشين وثرتي ون فنتشرز المدعومة من شركة Mitsui Fudosan حسبما يشير البيان الصحفي.

تيزوس ستعمل مع سكيوريتيز

شاركت كل من مؤسسة تيزوس ومجموعة بلوكتشين الاستثمارية ألغو في سي في الولايات المتحدة في الجولة. ووفقًا للبيان الصحفي، تخطط تيزوس وألغو في سي للتعاون مع سكيوريتيز لرقمنة الأوراق المالية في بلوكتشين لتيزوس وألغوراند، بعد الاستثمار الاستراتيجي.

وفي أغسطس ٢٠١٩، سجلت سكيوريتيز لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، مدعيةً أن الشركة أصبحت أول وكيل نقل معتمد من قبل الهيئة مع بروتوكول بلوكتشين عامل ومصدري أوراق مالية نشطة.