شركة لحفظ العملات المشفرة تجمع ٨ ملايين دولار في جولة تمويل بقيادة "إنشياليزد كابيتال"

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:42 مساءً - جمعت شركة Knøx لحفظ العملات المشفرة ومقرها مونتريال ٨,٢٥ ملايين دولار في جولة أولية لدعم خدمتها لحفظ العملات المشفرة للعملاء والمؤسسات والوكلاء.

وتمت جولة التمويل بقيادة شركة رأس المال الاستثماري "إنشياليزد كابيتال" ومقرها سان فرانسيسكو، مع مشاركة عملاق الخدمات المالية "فيديليتي" وشركة الاستثمار المغامر iNovia، وذلك حسبما أفاد موقع الأخبار الكندي الذي يركز على التكنولوجيا BetaKit يوم ٢٤ سبتمبر. وتعتزم Knøx تخصيص الأموال المجمعة لمواصلة تطوير عروضها.

حماية العملاء من الخسائر

منتجات Knøx موجهة إلى شركات إدارة الأصول ومقدمي السيولة والبورصات، وتتناول بشكل خاص مسألة حماية العملاء من الخسائر. وتعليقًا على هذا الأمر، صرح غاري تان، الشريك الإداري في شركة "إنشياليزد كابيتال"، بأن "هناك إقبال متزايد على سياسات التأمين الأكثر شمولًا التي تغطي رعاية الأصول الرقمية"، بينما قال أليكس داسكالوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Knøx:

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"إن الكيانات التي لديها أصولها الرقمية التي يديرها طرف ثالث تستحق فرصة الحصول على التأمين. وفي كثير من الأحيان، يتم شراء بوليصات التأمين لأغراض التسويق بدلًا من نقل المخاطر التي تهمك. وقد تم تصميم برنامج التأمين الخاص بنا لمساعدة الجهات الائتمانية على الوفاء بالتزاماتها".

دعم شركات بلوكتشين الناشئة الأخرى

في شهر يوليو، قادت شركة "إنشياليزد كابيتال" جولة تمويل أولي بقيمة ٣,٧٥ ملايين دولار لاستوديو ألعاب الفيديو المدعوم من بلوكشين، وهو هوريزون بلوكتشين غيمز، في حين شاركت iNovia - إلى جانب مستثمرين رئيسيين آخرين مثل بلوكتشين كابيتال وديجيتال كارنسي غروب - في جولة التمويل.

وفي ربيع هذا العام، دعمت شركة "إنشياليزد كابيتال" إلى جانب بانتيرا كابيتال وفاونديشن كابيتال وواي كومبينيتور شركة Sparkswap الناشئة في الولايات المتحدة والتي تهدف إلى إنشاء بورصة غير مركزية تعتمد على شبكة البرق المسرعة لبيتكوين (BTC).