أوفرستوك تقدم طلبًا لتسجيل الأسهم القائمة على بلوكتشين لدى مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:42 مساءً - قدمت شركة التجزئة العملاقة عبر الإنترنت أوفرستوك نموذج S-٣ لتسجيل أسهمها الرقمية المفضلة القائمة على بلوكتشين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وتعتمد الأخبار على تقارير سابقة تفيد بأن الشركة كانت تتطلع إلى تحرير تداول الأسهم الرقمية المخطط لها.

حيث أفادت وكالة أنباء الاستثمار ماركت ووتش يوم ٢٤ سبتمبر أن جوناثان جونسون، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أوفرستوك، أعلن عن الطلب المقدم في بيان في وقت سابق اليوم. وقال:

"يمثل هذا الطلب خطوة أولية في تسجيل الشركة لتوزيع أرباح OSTKO، وتشارك الشركة في مناقشات نشطة مع السلطات التنظيمية للحصول على الموافقة على التسجيل." Advertisements

الأسهم الرقمية على بلوكتشين

سيحصل مساهمو أوفرستوك على وحدة واحدة من الأسهم المفضلة من السلسلة A-١ لكل ١٠ أسهم مشتركة للشركة.

ولكن للحصول على الأصول، سيحتاج المساهمون أولًا إلى إنشاء حساب مع مجموعة Dinosaur المالية للوصول إلى نظام تداول PRO Securities الذي طورته تزيرو التابعة لشركة أوفرستوك. وأشار جونسون: