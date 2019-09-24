شركة بريطانية ناشئة تُطلق خدمة تأمين للعملات المشفرة وخدمة مراقبة بيتكوين على مدا رالساعة

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 02:41 مساءً - أطلقت شركة كوين كوفر الناشئة للتأمين في كارديف بوليصة تأمين تغطي السرقة والخسارة.

وقد ذكرت وكالة الأنباء المحلية ويلز٢٤٧ يوم ٢٤ سبتمبر أن هذه "الخدمة الأولى والوحيدة لضمان الأموال الرقمية المحتجزة على الإنترنت لن تضيع أو تُسرق".

ويقال إن خدمة كوين كوفر تراقب المحفظة في جميع الأوقات وتصدر تحذيرات في حالة الاشتباه في السرقة، وتسترد الأموال في حالة فقدان المفتاح الخاص، وتدير النسخ الاحتياطية الرئيسية، وتوفر قيمة استبدال النقد في حالة السرقة، وتتحقق من أي نشاط مشبوه.

جعل العملات المشفرة أقل خطورة

علاوة على ذلك، تغطي الشركة الناشئة أكثر من ١٠٠ من أصول العملات المشفرة، وقد تم وصف الشركة من قبل وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من إحدى عشر شركة لتكنولوجيا التأمين لتبادل الخبرات في سوق وادي السيليكون. وعلق ديفيد جانكزويسكي الشريك المؤسس لكوين كوفر، على التطوير قائلًا:

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"إن ملكية العملات المشفرة تنمو بسرعة وتصبح أكثر انتشارًا، ولكن لا يزال من الممكن أن تشعر بأنها استثمار محفوف بالمخاطر. فالعملات الافتراضية بطبيعتها هي مفهوم جديد للكثيرين".

كما يشير جانكزويسكي أيضًا إلى أن العملات المشفرة قد نسبت إلى الجريمة والفضيحة منذ البداية بالإضافة إلى الاختراقات والسرقات. وأوضح أن هذه هي القضايا التي تحاول شركته حلها.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، وفقًا لخبراء الصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق تأمين العملات المشفرة بمعدل أسرع إذا وفرت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة مزيدًا من الوضوح التنظيمي.