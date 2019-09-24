باكت: يمكن للعقود الآجلة أن تتنبأ بتأثير التنصيف على سعر بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 02:41 مساءً - يبدو أن مدير العمليات في منصة التداول المؤسسي باكت غير متأكد من تنبؤ سوق العقود الآجلة بتأثير حدث التنصيف لعملات بيتكوين في ٢٠٢٠.

وايت: نريد أن "نقود اكتشاف السعر"

في حديث لشبكة سي إن إن يوم ٢٣ سبتمبر، قال آدم وايت إن عقود باكت الآجلة التي تم إطلاقها حديثًا من شأنها أن تساعد بيتكوين (BTC) في السوق.

وقال للشبكة "نأمل أن تؤدي عقود باكت اليومية والشهرية إلى اكتشاف السعر".

وقد أطلقت باكت عقود بيتكوين الآجلة لاول مرة في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تداول ٧١ عقدا في اليوم الأول. وعلى الرغم من انتظار إصدارها بشدة، تتطلع الشركة إلى زيادة عدد المستثمرين الجدد الذين سيساعدون بدورهم في تحديد مسار الأسعار.

Advertisements

توقع العقود الآجلة لسعر بيتكوين في ٢٠٢٠ "أمرٌ ممكن"

عندما سئل عما إذا كان ينبغي للعقود أيضًا التنبؤ بالتغييرات كنتيجة لخفض المكافأة بمقدار النصف في مايو المقبل، بدا وايت أقل ثقة.

"ربما،" قال، متابعًا:

"نحن نعتقد أن هذا جزء مهم من العقد الآجل - لمساعدة الشركات على اكتشاف القيمة السوقية العادلة لعملة بيتكوين عبر أحداث مثل هذه."

ويشير خفض مكافأة الكتلة إلى النصف إلى الانخفاض كل أربعة أعوام تقريبًا في المكافأة التي يحصل عليها القائمين بالتعدين مقابل التحقق من صحة كل كتلة من معاملات بيتكوين. وفي الوقت الحالي، عند ١٢,٥ بيتكوين، ستصبح المكافأة ٦,٢٥ بيتكوين في العام المقبل.