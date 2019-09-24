معدل هاش شبكة بيتكوين ينخفض بشكل غامض بنسبة ٤٠٪

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - انخفض معدل هاش شبكة بيتكوين (BTC) إلى مستوى قياسي بلغ ٤٠٪ أمس، ٢٣ سبتمبر، في صدمة مفاجئة للشبكة.

معدل هاش شبكة بيتكوين من نوفمبر ٢٠١٨ حتى الآن. المصدر: كوين.دانس

وتشير البيانات من كوين.دانس - التي تدعمها مصادر أخرى - إلى أن معدل هاش الشبكة قد انخفض أمس من ١٦٦,٦ كدريليون هاش/ثانية إلى ٥٧,٧ كدريليون هاش/الثانية.

الهبوط الغامض السريع لا يزال غير مفسر

يظل انخفاض المستوى السريع غير مفسر حتى وقت كتابة المقالة، وهو أمر مذهل للغاية بالنظر إلى سلسلة الأرقام القياسية لشبكة بيتكوين قد سجلت معدلات هاش جديدة عالية طوال فصل الصيف.

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ومنذ خمسة أيام فقط، أفاد كوينتيليغراف أن معدل هاش بيتكوين قد تجاوز رقمًا قياسيًا بلغ ١٠٢ كدريليون في علامة تاريخية فارقة.

وحسبما أشير سابقًا، فإن معدل هاش للعملة المشفرة - ويشار إليها أحيانًا باسم قوة الهاش أو الحوسبة - هي معلمة تعطي مقياسًا لعدد العمليات الحسابية التي يمكن لشبكة معينة القيام بها كل ثانية.

وارتفاع معدل الهاش يعني زيادة المنافسة بين القائمي التعدين للتحقق من صحة كتل جديدة؛ كما أنه يزيد من عدد الموارد اللازمة لتنفيذ هجوم بنسبة ٥١٪، مما يجعل الشبكة أكثر أمانًا.

وبحلول وقت كتابة المقالة، تعافى معدل هاش بيتكوين إلى حد ما إلى ٨٨,٣ كدريليون هاش/ثانية تقريبًا - ولكنه لا يزال أقل بكثير من أرقامه القياسية السابقة.