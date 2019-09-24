لبنك المركزي الصيني: "لا يوجد جدول زمني" لإطلاق العملة الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:39 صباحاً - ليس لدى الصين تاريخ محدد لإطلاق عملتها الرقمية حسبما قال بنكها المركزي في تعليقات جديدة تتناقض مع البيانات السابقة.

محافظ البنك المركزي: نحن بحاجة إلى وقت للبحث

حسبما أفادت صحيفة غلوبال تايمز الصادرة باللغة الإنجليزية في ٢٤ سبتمبر، فإن بنك الصين الشعبي (PBoC) نفى الآن أن بكين مستعدة لإطلاق أصلها المالي الجديد.

ووفقًا للمنشور، الذي لم يقتبس من المحافظ يي غانغ مباشرة، فإن بنك الصين الشعبي "يحتاج إلى البحث واختبار وتقييم ومنع المخاطر".

ولخص قائلًا: "لقد حقق البحث والتطوير في الصين من العملة الرقمية تقدمًا إيجابيًا، ولكن ليس لديها جدول زمني لإطلاق عملة رقمية حتى الآن".

تضارب الحسابات الرسمية

تتناقض التصريحات مع تلك التي أدلى بها نائب المدير مو تشانغ شون في أغسطس. فحسبما ذكر كوينتيليغراف، في ذلك الوقت، كان الانطباع من بنك الصين الشعبي هو أن العملة الرقمية كانت كاملة وتنتظر الإطلاق.

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حيث أضاف أن هذا يمكن أن يحدث قبل نهاية عام ٢٠٢٠، عندما يخطط فيسبوك لإصدار عملته الرقمية الخاصة، ليبرا.

وقد أشار بنك الصين الشعبي (PBoC) إلى أن تطوير التوكن الخاص به قد تسارع كرد مباشر على ليبرا، رغم أن السلطات تتطلع إلى عملة رقمية لعدة سنوات.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، اقترح مو أن العملة الجديدة ستساعد على ضمان السيادة النقدية وتشكل جزءًا من تخطيط السياسة الاقتصادية الحكيم.

وفي الوقت نفسه قلل يي من أهمية ذلك المجال، قائلًا إن العملة الرقمية ستحل محل جزء من المعروض النقدي لليوان.