قبل ساعات من انطلاق باكت: أعلى ٢٠ عملة مشفرة تشهد خسائر كبيرة بينما ارتفعت بيتكوين

تام شمس - الاثنين 23 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - الأحد، ٢٢ سبتمبر - تشهد أسواق العملات المشفرة موجة من اللون الأحمر وسط الاقتراب من إطلاق عقود بيتكوين (BTC) الآجلة في باكت يوم الاثنين.

وبيتكوين هي العملة المشفرة الوحيدة من بين أعلى ٢٠ عملة تحاول اكتساب الزخم اليوم، بينما تشهد البقية خسائر كبيرة، حيث انخفض بعضها أكثر من ٧٪ في الأربع وعشرين ساعة السابقة لوقت كتابة المقالة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

واصلت بيتكوين التحرك حول عتبة ١٠٠٠٠ دولار على مدار اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، ارتفعت بيتكوين بحوالي ٠,٦٪ ويتداول عند ١٠٠١٤ دولارًا. ومع انخفاضها بنسبة ٣٪ تقريبًا خلال الأيام السبعة الماضية، شهدت بيتكوين ارتفاع هيمنتها على السوق بنسبة ١٪ تقريبًا في اليوم لتبلغ ٦٨,٣٪ في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٤,١٪ ليتم تداولها عند ٢٠٧ دولارات في وقت كتابة المقالة. وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، لا تزال أعلى عملة بديلة مرتفعة بنسبة ٩,٥٪، في أعقاب حركة صعودية كبيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل، وهي ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٦٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها عند ٠,٢٧٢ دولار في وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، لا تزال العملة مرتفعة بأكثر من ٥٪ على مدى الأيام السبعة الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد ترون (TRX)، وهي العملة في المرتبة الثالثة عشر من حيث القيمة السوقية، أكبر الخسائر في السوق، حيث انخفضت أكثر من ٩٪.

كما شهدت القيمة السوقية الإجمالية انخفاضًا آخر اليوم، حيث انخفضت من ٢٦٦ مليار دولار إلى ٢٦٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وفي الوقت نفسه، قد تكون الحالة الحالية للسوق هي بداية لسوق صاعدة جديدة، وفقًا لرجل الأعمال ومستثمر بيتكوين "ويلي وو". وفي تغريدة بتاريخ ٢١ سبتمبر، أشار المتداول إلى المقاييس على السلسلة كدليل محتمل على "إغلاق عملية فتح السوق الصاعدة".

عقود بيتكوين الآجلة المادية لباكت ستنطلق خلال ساعات

حسبما ذكرت فورتشن، تأتي الموجة الجديدة من اللون الأحمر في السوق قبل ساعات قليلة من إطلاق عقود بيتكوين الآجلة المسلمة فعليًا من باكت، وهي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في الصناعة حتى الآن.