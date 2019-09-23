فيسبوك يشتري شركة روبوتات الدردشة الناشئة "سرفيس فريند" للإدماج في كاليبرا

تام شمس - الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:45 صباحاً -

استحوذ فيسبوك على شركة "سرفيس فريند" الناشئة لروبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء من أجل كاليبرا، وهي المحفظة الرقمية لعملة ليبرا المشفرة المخطط لها على فيسبوك.

روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لخدمة عملاء كاليبرا

ذكرت مقالة نشرت يوم ١٩ سبتمبر في صحيفة الأعمال الإسرائيلية "ذا ماركر" أن فيسبوك قد استحوذ على شركة "سرفيس فريند" الناشئة من أجل بناء روبوت رسائل لخدمة عملاء كاليبرا.

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وبعد الإعلان عن ليبرا وكاليبرا، قال فيسبوك إنه يريد الوصول إلى المستهلكين ممن لا تصلهم الخدمات المصرفية ومنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وإتاحة كاليبرا من خلال تطبيق تم إنشاؤه خصيصًا وعبر منصات واتساب وماسنجر الخاصة به.

وتوفر "سرفيس فريند" روبوتات مراسلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي من المفترض أنها يمكن أن تحاكي ذكاء الإنسان وفهمه وتعاطفه إلى درجة تجعل العملاء لا يدركون أنهم يتفاعلون مع روبوت. حيث يقول موقعها الإلكتروني: