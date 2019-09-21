هيمنة بيتكوين تنخفض مع انخفاض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من ١٠ آلاف دولار

تام شمس - السبت 21 سبتمبر 2019 08:52 مساءً - السبت ٢١ سبتمبر - واصلت أسواق العملات المشفرة تداولها في اتجاه جانبي، حيث شهدت غالبية العملات العشرين الأولى من حيث القيمة السوقية خسائر في وقت كتابة المقالة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

هيمنة بيتكوين تستمر في الهبوط

بعد الانخفاض لفترة وجيزة إلى أقل من ١٠٠٠٠ دولار، عادت بيتكوين (BTC) إلى ما فوق ١٠٠٠٠ دولار لتتداول عند ١٠٤١ دولارًا في وقت كتابة المقالة. انخفضت العملة المشفرة الرئيسية بنسبة ١,١٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وشهدت أيضًا خسارة تقارب ٣٪ على مدار السبعة أيام الماضية حتى وقت كتابة المقالة.

وقد استمرت هيمنة بيتكوين على السوق في الانخفاض، حيث انخفضت من ٦٧,٧ ٪ في بداية اليوم إلى ٦٧,٥ ٪ في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكون ماركت كاب.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

من ناحية أخرى، ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية وأعلى عملة بديلة، بنسبة ٠,٥٪ اليوم ليتم تداولها عند ٢١٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وبعد رؤية انعكاس الاتجاه الصعودي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفعت إيثريوم بأكثر من ١٨٪ خلال السبعة أيام الماضية.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل، وهي العملة الثالثة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ١,١٪ تقريبًا خلال اليوم لتتداول عند ٠,٢٩٢ دولار. كما تشهد ثاني أعلى عملة بديلة مكاسب ملحوظة على مدار الأيام السبعة الماضية، بزيادة ١١,٣٪ في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

الفائزون والخاسرون

تشهد إيوس، وهي سابع أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكبر مكاسب على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة، بارتفاع حوالي ٣,٢٪. وحسبما تم الإبلاغ مؤخرًا، من المتوقع أن تمر إيوس بأول انقسام كليي يوم الاثنين ٢٣ سبتمبر.

وفي المقابل، تراجعت العملة التي تركز على الخصوصية مونيرو (XMR) بنسبة ٢,٦٪ على مدار اليوم، مما أدى إلى رؤية العملة أكبر الخسائر على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة.

شهدت القيمة السوقية الإجمالية خسارة طفيفة على مدار اليوم، حيث انخفضت من ٢٦٩ مليار دولار في بداية اليوم إلى ٢٦٧ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، ارتفعت القيمة السوقية في الأسبوع بعد أن شهدت أسواق العملات المشفرة عمليات بيع ملحوظة بلغت ٢٦١ مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.