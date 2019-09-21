تقرير: السوق العالمية لتكنولوجيا بلوكتشين تتجاوز ١٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٤

تام شمس - السبت 21 سبتمبر 2019 08:52 مساءً - تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن شركة أبحاث السوق غلوبال ماركت إنسايتس إلى أن سوق تكنولوجيا بلوكتشين العالمية سيتجاوز ١٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٤.

التقرير

في بيان صحفي صدر يوم ٢٠ سبتمبر، قدمت غلوبال ماركت إنسايتس أبرز النقاط من تقريرها المؤلف من ١٨٠ صفحة بعنوان "سوق تكنولوجيا بلوكتشين حسب مقدمي الخدمة (موفر البنية التحتية، مقدم التطبيق، المشغلون) والتطبيق (العقد الذكي، الدفع والمحفظة، الهوية الرقمية، التبادل والامتثال وإدارة المخاطر)، والاستخدام النهائي (قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، الحكومة، الرعاية الصحية، خدمات تكنولوجيا المعلومات، وسائل الإعلام والترفيه، النقل والخدمات اللوجستية)، والنظرة الإقليمية، حصتها في السوق والتوقعات التنافسية ٢٠٢٤."

ووفقًا للتحليل، فإن العامل الرئيسي الذي يساهم في نمو السوق العالمي لتكنولوجيا بلوكتشين هو في المقام الأول زيادة اعتماد بلوكتشين من قبل الشركات المالية. ومن المفترض أن المؤسسات المالية ستستغل بلوكتشين بسبب قدرتها على تعزيز كفاءة العمليات الداخلية للشركات وخفض تكلفة التشغيل في قطاعات مثل التمويل التجاري والتوثيق ومعرفة عميلك.

تجزئة أصحاب المصلحة في سوق بلوكتشين

تُظهر تجزئة أصحاب المصلحة في سوق بلوكتشين أن مزودي التطبيقات سيشهدون معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٨٥٪ بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٤، بينما يُزعم أن تطبيق الهوية الرقمية سوف يسجل ما يزيد عن ٩٠٪ من معدل النمو السنوي المركب خلال نفس الفترة. وسيجد الأخير دافعه في محاولة لمقاومة الهجمات الإلكترونية.

كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الحكومي من سوق بلوكتشين بنسبة ٨٥٪ من معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة المتوقعة، وأن حصة السوق من تطبيقات الرعاية الصحية سوف تسجل معدل نمو سنوي مركب يصل إلى ٨٥٪ حتى عام ٢٠٢٤.