بورصة أبيت تزيل العملات الخصوصية بسبب المخاوف من غسل الأموال

تام شمس - السبت 21 سبتمبر 2019 03:52 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "أبيت" أنها ستتوقف عن دعم التداول لست عملات مشفرة، بما في ذلك بعض عملات الخصوصية المزعومة.
منع إمكانية غسل الأموال
في إشعار ٢٠ سبتمبر، أعلن أبيت أن البورصة ستحذف وتوقف دعم التداول لكل من مونيرو (XMR) وداش وزي كاش (ZEC) وهيفن (XHV) وبيتيوب (TUBE) وPIVX بحلول ٣٠ سبتمبر.
وأضافت البورصة أنها لن تدعم الودائع بهذه العملات المشفرة وستلغي الطلبات المطلوبة قبل نهاية دعم المعاملات في أسواق الوون الكوري وبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر USDT.
وأوضحت أبيت أن سبب حذف عملات الخصوصية الست هذه هو منع إمكانية غسل الأموال والتدفق من الشبكات الخارجية.
أبيت تتبع خطى أوكي إكس
تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من قيام الذراع الكوري الجنوبي لتبادل العملات المشفرة أوكي إكس، أوكي إكس كوريا، بإزالة الدعم لخمسة من العملات البدية الرئيسية بسبب اللوائح الدولية الجديدة.
حيث أكدت أوكي إكس كوريا أنها ستوقف تداول مونيرو وداش وزي كاش وهوريزن (ZEN) وسوبر بيتكوين (SBTC) يوم ١٠ أكتوبر. والسبب هو أنه نظرًا لأنهم يركزون على الخصوصية، فإن العملات تتعارض مع الإرشادات الجديدة المبينة من قبل الهيئة الحكومية الدولية "فرقة العمل المالي".
وفرقة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تأسست عام ١٩٨٩ بمبادرة من مجموعات الدول الصناعية السبعة لوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال. وعلى الرغم من أنه ليس من الضروري أن تمتثل الدول لتوصياتها، إلا أن الدول غير الممتثلة قد ينتهي بها الحال في قائمة مالية سوداء.
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