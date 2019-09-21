بورصة العملات المشفرة "سيد سي إكس" تخفض رسوم التداول للحصول على حصة السوق

تام شمس - السبت 21 سبتمبر 2019 02:54 صباحاً - خفضت بورصة العملات المشفرة الموجهة إلى المؤسسات "سيد سي إكس" رسوم التداول إلى ما تدعي أنه أكثر المستويات تنافسية على مستوى العالم.

المنافسة تشتد في مجال تداول العملات المشفرة

في ١٦ سبتمبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة "سيد سي إكس" ومقرها شيكاغو أنها تخفض رسوم التداول إلى بعض من أدنى المستويات في هذه الصناعة. وتأتي تخفيضات الرسوم بعد أسبوع من أحجام التداول القياسية المزعومة في البورصة، متجاوزة لفترة وجيزة البورصات الكبرى الأخرى مثل بيتريكس وجيميني التابعة للتوأم وينكليفوس.

وقد قال المؤسس المشارك لسيد سي إكس والرئيس التنفيذي إدوارد وودفورد إنه بفضل جدول الرسوم الضخم ورسوم الكتب المنخفضة، يمكنهم "التطلع إلى الاستمرار في قيادة تداول الأصول الرقمية المؤسسية مع أفضل التنفيذ والدعم التشغيلي والتكنولوجيا."

أهمية المستثمرين من المؤسسات لدفع اعتماد العملات المشفرة

في فبراير، أعلنت سيد سي إكس، البورصة الرقمية الوحيدة التي تم إنشاؤها حصريًا للمستثمرين من المؤسسات، أن تكاليف تنفيذ التجارة في سوق سيد ديجيتال كوموديتيز ماركت، وهي شركة تابعة لسيد سي إكس، كانت من بين أدنى معدلات تنفيذ الأصول الرقمية على مستوى العالم.

وكان وودفورد قد أكد من قبل على أهمية المستثمرين المؤسساتيين والمتداولين المحترفين في زيادة اعتماد الأصول الرقمية. وأشار وودفورد إلى أن سيد سي إكس تستعد لجلب "التجار المؤسسيين الكبار، الذين جلسوا حتى الآن على الهامش، إلى حيز العملات المشفرة"، بعضهم "لأول مرة".