سي جيه كورب الكورية الجنوبية تستعين بحل بلوكتشين من أمازون لحقوق التأليف والنشر للموسيقى

تام شمس - الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:51 مساءً - تستخدم إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة سي جي كورب الكبرى في كوريا الجنوبية تقنية بلوكتشين من أمازون لتحسين إدارة حقوق التأليف الموسيقي.

سي جيه كورب تنفيذ حل بلوكتشين المُدار من أمازون

أفادت وكالة الأنباء المحلية يونهاب يوم ١٩ سبتمبر أن سي جي أوليف نتوركس، وهي إحدى شركات التكنولوجيا التابعة لمجموعة سي جي، قد نفذت حل بلوكتشين المُدار من أمازون في نظامها الجديد لحقوق النشر الرقمية لتسجيل وتتبع الموسيقى في محتوى البث.

وعلى وجه التحديد، أفادت التقارير أن الشركة قامت بنشر خدمة ترميز الفيديو على أساس الملفات من أمازون ويب سرفيسز (AWS) المسماة Elemental MediaConvert للتعرف على المحتوى الموسيقي واستخراجه من بيانات البث.

تأمين مشاركة وتخزين البيانات

وفقًا للتقرير، فإن منصة حقوق الطبع والنشر الإلكترونية الجديدة التي تدعم بلوكتشين تهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية في إدارة حقوق الطبع والنشر للموسيقى من خلال توفير أدوات مشاركة وتخزين آمنة وطرق غير قابلة للتعديل للتحقق المتبادل على الشبكة.

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وتقول الشركة إن اعتماد النظام سيكون له عدد من الفوائد لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئات البث وجمعيات حقوق النشر.

وفي الوقت نفسه، تم الاستفادة من إمكانات بلوكتشين في صناعة الموسيقى حتى الآن. ففي ١٢ سبتمبر، كشفت مجموعة وارنر ميوزيك غروب العملاقة لوسائل الإعلام أنها ستخلق أصولًا رقمية باستخدام بلوكتشين عام جديد مدعوم من مُصمم كريبتوكيتيز "دابر لابز".

وفي ١١ سبتمبر، أعلنت أمازون ويب سرفيسزعن إطلاق قاعدة بيانات دفتر الأستاذ الكم في أمازون، واصفة إياها بنوع جديد من قاعدة البيانات التي توفر سجل معاملات شفاف وقابل للتغيير ويمكن التحقق منه بشكل مشفر مملوك من قبل سلطة موثوقة مركزية.