القائمين بتعدين بيتكوين صعوديين مع التخطيط لنمو الصعوبة الفصلي بنسبة ٦٠٪

تام شمس - الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:51 مساءً - ستشهد بيتكوين (BTC) نموًا في صعوبة التعدين بنحو الثلثين تقريبًا في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وفقًا للبيانات الجديدة التي تكشفها الأسواق المترية.

مقاييس بيتكوين تُظهر منافسة كبيرة

عند تحميل التوقعات التاريخية والمستقبلية على تويتر يوم ١٩ سبتمبر، أشار المحلل المعروف كيفن روك إلى أن الصعوبة قد توسعت بالفعل بمعدل ٤٢٪ كل ربع عام منذ عام ٢٠١٦.

وباستثناء الربع الرابع من عام ٢٠١٨، وهو سوق هبوطي لبيتكوين، كان النمو إيجابيًا منذ ذلك الحين. كانت زيادات ٢٠١٩ عموديًا تقريبًا مقارنة بالفترة السابقة.

وكتب في تعليقات مرفقة: "من المتوقع أن ترتفع الصعوبة بنسبة ٦٠٪ هذا الربع، وقد كانت بالفعل مرتفعة لمستوى قياسي عندما انتهى الربع الثاني".

مخطط صعوبة بيتكوين في جميع الأوقات. المصدر: بلوكتشين

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تشير الصعوبة إلى مقدار الجهد المطلوب لحل المعادلات المعقدة التي تتحقق من كتل معاملات بيتكوين وفتح مكافآت الكتلة.

وكلما زادت المنافسة على شبكة بيتكوين، زادت الصعوبة؛ على العكس من عدم الاهتمام، يؤدي إلى انخفاض لتحفيز المشاركة.

مقاييس بيتكوين أقوى من أي وقت مضى

حسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن صعوبة تعدين بيتكوين هي واحدة من المؤشرات الفنية الأساسية التي تفوقت على التوقعات هذا العام.

ففي هذا الأسبوع فقط، كان معدل هاش بيتكوين هو الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق مرة أخرى، حيث تجاوز ١٠٢ كوينتليون هاش في الثانية للمرة الأولى على الإطلاق.

ووفقًا للمؤيدين، فإن هذا التقدم يسبق قفزة مماثلة في سعر بيتكوين، ومع ذلك فإن الأسواق لم تشهد أي شيئ حتى الآن في الربع الثالث.