توم لي: باكت "ستحسن الثقة مع المؤسسات للعملات المشفرة" خلال ٣ أيام

تام شمس - الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:45 مساءً - قال محلل شهير إن بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة سيكتسبان الثقة من الإطلاق القادم لمنصة التداول المؤسسي باكت.

المزيد من الثناء لباكت

في تغريدة بتاريخ ١٩ سبتمبر، انضم توم لي، المؤسس المشارك لفندسترات غلوبال أدفيزرس، إلى عدد متزايد من شخصيات بيتكوين الصعودية حول تأثير باكت على المجال.

وسيتم تشغيل المنصة في ٢٣ سبتمبر، وستقوم أولًا بعرض عقود بيتكوين المادية. وسيتسلم المستثمرون، الذين تمكنوا من إيداع الأموال منذ ٦ سبتمبر، دفعات حصرية في بيتكوين.

وقد تميزت الأيام المتبقية لإطلاقها حتى الآن بتقدم ضعيف في أسواق بيتكوين، والتي انخفضت إلى ما دون ١٠٠٠٠ دولار مرة أخرى. وبعد أن تحولت الآن لتتعافى، يمكن أن يتحول سعر بيتكوين إلى حد كبير مرة أخرى على المدى القصير. وكتب "لي":

"أنا إيجابي للغاية بشأن باكت وقدرتها على تحسين الثقة مع المؤسسات تجاه العملات المشفرة". Advertisements

انخفاض سعر بيتكوين قبل تاريخ التمرير لعقود بيتكوين الآجلة

ولدت الردود نظرية أخرى حول ضعف سعر بيتكوين الحالي، والذي توسط تغير يوم الخميس لعقود بيتكوين الآجلة من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، مثل تاريخ انتهاء العقود الآجلة وتواريخ التمديد تاريخيًا ضغوطًا على أسواق بيتكوين.

وفي الوقت نفسه، شهد شهر سبتمبر أيضًا دخولًا أكثر هدوءًا للعقود الآجلة من بورصة العملات المشفرة باينانس. وبعد إطلاقها الأسبوع الماضي، كشفت الأرقام عن وجود اهتمام مفتوح كبير بقيمة ١٥٠ مليون دولار، على الرغم من أن المنتج كان لا يزال يتداول في وضع الدعوة فقط.

وقد انخفضت الفائدة المفتوحة لعقود بورصة شيكاغو التجارية الآجلة إلى أدنى مستوى لها في ٤ أشهر في نفس الوقت، حيث فشل أداء سعر بيتكوين في الإثارة.