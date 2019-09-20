زوكربيرغ يواصل جولة في العاصمة مع لقاء غير مثمر مع السيناتور

تام شمس - الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:54 صباحاً -

يواصل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك اجتماعاته المزمعة مع صانعي السياسات في العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة، لمواصلة مناقشة "لوائح الإنترنت المستقبلية"، مع السيناتور جوش هاولي مؤخرًا.

زوكربيرغ يلتقي مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري جوش هاولي

بعد ظهر يوم ١٩ سبتمبر، توجه السيناتور الأمريكي جوش هاولي إلى تويتر لإعطاء نظرة عامة على اجتماع اليوم مع مارك زوكربيرغ. حيث كتب هاولي:

"لقد انتهيت للتو من الاجتماع مع المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ. وكانت محادثة صريحة. وقد تحديته أن يفعل شيئين لإظهار أن فيسبوك جاد في التحيز والخصوصية والمنافسة". Advertisements

طلب السيناتور الأمريكي من زوكربيرغ أن يفكر في بيع خدمة المراسلة واتساب والشبكة الاجتماعية لمشاركة الصور والفيديو "إنستغرام" وكلاهما مملوك لشركة فيسبوك وأن يقدم إلى جهة خارجية مراجعة مستقلة للرقابة.

ووفقًا للسيناتور هاولي، فإن مؤسس فيسبوك والمدير التنفيذي لها لديه إجابة واضحة وقصيرة لكلا السؤالين: لا.

زوكربيرغ يُستجوب من قبل المشرعين الديموقراطيين

أفاد كوينتيليغراف اليوم أن زوكربيرغ تناول العشاء مع مجموعة من المشرعين الأمريكيين، حيث قوبل بتدقيق شديد في مشروع عملة ليبرا المستقرة المقترح من فيسبوك. وقال السيناتور الديموقراطي مارك ر. وارنر إنه خلال عشاء ١٨ سبتمبر مع المشرعين الديموقراطيين، سمع زوكربيرغ "مخاوف ثابتة بشأن الخصوصية، والمخاوف بشأن المحتوى الدنيء وكيفية التعامل معه".