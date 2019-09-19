سكوير كريبتو تكمل فريق التطوير الأول بثلاثة تعيينات جديدة

تام شمس - الخميس 19 سبتمبر 2019 08:44 مساءً - قامت سكوير كريبتو، وهي الفرع الذي يركز على العملات المشفة التابع لشركة الدفع "سكوير"، بتعيين فالنتين والاس وجيفري سيزيز وأريك سوسمان لفريق تطويرها الأول.

وقد أعلنت سكوير كريبتو عن تعيينها في سلسلة من التغريدات يوم ١٩ سبتمبر، حيث كشفت أن والاس انضم للشركة من لايتنينغ لابز، وجاء سيزيز من غوغل وسوسمان من مشروع عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك. ومع أحدث التعيينات، قالت سكوير كريبتو إنها أكملت فريق المطورين الأول.

الخطوة التالية تتطلب الرأي العام

الخطوة التالية التي تخطط الشركة لاتخاذها هي تحديد مشروعها الأول، وبالتالي تحث الجمهور على المشاركة في عملية صنع القرار. حيث كتب سكوير كريبتو "لا يوجد مشروع لن نفكر فيه، طالما أنه يعمل على تحسين أو تكاثر بيتكوين".

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وقد قامت سكوير كريبتو مؤخرًا بمجموعة من التعيينات الجديدة، مع مؤسس بلوك ستريم ومطور بيتكوين (BTC) مات كورالو ومدير منتجات غوغل السابق ستيف لي كمدير للمشروع. حيث أدلى لي بعد ذلك بعدد من التصريحات التي عززت تركيز الشركة على بيتكوين.

جعل بيتكوين أقوى

وصف لي سكوير كريبتو بأنها "مبادرة مفتوحة المصدر تهدف إلى تعزيز نظام بيتكوين البيئي"، مضيفًا أيضًا: