باينانس تعتزم إطلاق منصة تداول خارج البورصة لليوان الصيني في أكتوبر

تام شمس - الخميس 19 سبتمبر 2019 08:44 مساءً - تخطط بورصة العملات المشفرة العملاقة "باينانس" لطرح منصة تداول خارج البورصة (OTC) لليوان الصيني في أكتوبر.
أهداف السوق الصينية
أعلن يي هي، الشريك المؤسس لشركة باينانس وكبير مديري التسويق (CMO) عن الخبر في جلسة إعلامية يوم ١٧ سبتمبر، حسبما أكدت باينانس لكوينتيليغراف في ١٩ سبتمبر.
ووفقا له، من المقرر أن يبدأ التداول خارج البورصة الجديد لشركة باينانس الشهر المقبل ويستهدف السوق الصينية فقط حيث أن الخطة الحالية تدعم الرنمينبي الصيني فقط، حسبما قال متحدث باسم باينانس.
حتى الآن، أنشأت باينانس بالفعل مكتبًا للتداول خارج البورصة يوفر للمستخدمين خدمة معاملات كبيرة، كما أشار إلى ذلك الممثل. وفي أبريل ٢٠١٩، شهدت باينانس طفرة هائلة في التداول خارج البورصة، حيث سجلت ما يقرب من ٨٠ مليون دولار في الأرباح.
كان التداول خارج البورصة هي الطريقة الرئيسية لشراء بيتكوين مقابل العملات الورقية في الصين
كانت الصين واحدة من أكثر الولايات القضائية العالمية تشككًا تجاه بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة منذ أن حظرت الحكومة الصينية تداول العملات المشفرة في سبتمبر ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، أصبحت صفقات التداول خارج البورصة الوسيلة الرئيسية لشراء بيتكوين بأموال ورقية في الصين، مع قيام المستثمرين المحليين بشراء العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) عبر التداول خارج البورصة وتحويلها إلى عملة مشفرة أخرى.
والتداول خارج البورصة هو عبارة عن نوع من أنواع التداول ينطوي على صفقة مباشرة بين طرفين معنيين وعادة ما تتم دون إشراف على التداول.
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